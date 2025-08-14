Головна Гроші Бізнес
Ексміністр інфраструктури пояснив, чи треба фінансувати «Укрзалізницю» з держбюджету

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Держава має фінансово підтримати «Укрзалізницю», це правильний крок – експерт

Компенсація з держбюджету коштів за пасажирські перевезення «Укрзалізниці» це правильний крок, який допоможе компанії справитися з труднощами, та дозволить утримати від зростання тарифи. Про це розповів ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Зараз державний бюджет у складній ситуації. Але якщо фінансування відбудеться і «Укрзалізниця» отримає підтримку з боку держави – це буде правильний крок. Тому що насправді в багатьох країнах світу залізниця отримує державні субвенції та державну підтримку», – зауважив експерт.

Він також підкреслив, що економіка країни зараз переживає дуже складні часи, і «Укрзалізниця» зазнала великих втрат під час війни. Але це не відміняє того, що компанія має демонструвати більшу прозорість.

«Добре, що знайшлася можливість за кошт платників податків профінансувати мораторій фактично на підвищення тарифів, і вони не зростуть. Водночас би хотілося все-таки бачити прозорість у роботі «Укрзалізниці» . І я би був дуже щасливий почути якийсь звіт про роботу наглядової ради, приміром. Бо я взагалі забув про їхнє існування, хоча, наскільки мені відомо, зарплати платяться справно, і зарплати немаленькі», –  нагадав Омелян.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація звернулася до віцепрем’єра Олексія Кулеби з закликом включити у Держбюджет-2026 субсидію для «Укрзалізниці» на покриття збитків від пасажирських перевезень. Адже наразі ці витрати покриваються за рахунок вантажних перевезень, що суперечить європейським практикам.

Ексміністр інфраструктури пояснив, чи треба фінансувати «Укрзалізницю» з держбюджету
