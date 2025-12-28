Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2025 року
Нині триває 1404-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

За минулу добу українські воїни знешкодилип’ять танків, вісім бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню

Протягом минулої доби відбулося 160 бойових зіткненнь.

Новини війни

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 39 авіаційних ударів, застосувавши 41 ракету та скинувши 101 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 3540 обстрілів, зокрема 66 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6824 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Старокасянівське Дніпропетровської області; Залізничне Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, три пункти управління та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2025 року фото 1

Наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому три керовані авіабомби, здійснив 135 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2025 року фото 2

Ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Лиману й Григорівки.

На Куп’янському напрямку 

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2025 року фото 3

Відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2025 року фото 4

Ворог провів 16 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Олександрівка, Лиман, Ставки, Озерне й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2025 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2025 року фото 6

Зафіксовано три боєзіткнення в районах Васюківки, Предтечиного та в напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка та у бік Софіївки й Степанівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2025 року фото 9

Противник протягом минулого дня здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Олександроград, Вербове, Привільне, Рибне та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2025 року фото 10

Відбулося 19 атак окупантів – в районах Гуляйполя, Білогір’я та в бік Добропілля.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2025 року фото 11

Наші захисники відбили три атаки противника в районах Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2025 року фото 12

Сили оборони відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1404-й день повномасштабної війни в Україні.

