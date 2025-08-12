«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до Одеси

Придбати квитки можна у застосунку «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд №265/266 Київ – Одеса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Потяг вирушатиме з Києва 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 8:40 та прибуватиме до Одеси о 18:08. З Одеси поїзд відправлятиметься 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня об 11:27 і прибуватиме до Києва о 20:20.

В складі поїзда – купейні вагони з місцями для сидіння.

Придбати квитки можна у застосунку «Укрзалізниці», на сайті booking.uz.gov.ua або в касах вокзалів.

Нагадаємо, з вересня «Укрзалізниця» планує змінити правила купівлі квитків. Підприємство планує запустити систему ідентифікації BankID у своєму мобільному застосунку

Як повідомлялося, на тлі скандалів через складнощі та махінації з придбанням квитків на популярні напрямки «Укрзалізниця» посилила контроль документів під час посадки до поїздів. З 25 липня відбулися перевірки понад 300 поїздів, де було звірено понад 41,6 тис. документів. В результаті на більшості станцій та у поїздах порушень не виявлено, однак декілька десятків осіб не допустили до поїздів.

Раніше «Укрзалізниця» повідомляла про зміну формату тестової верифікації особи під час купівлі квитків через застосунок компанії. Зокрема, з 1 серпня верифікація через Дія.Підпис запроваджується лише на три потяги, а не на більшу кількість, як планувалося раніше. Зокрема, верифікація обов’язкова під час придбання або повернення квитків внутрішні рейси №29/30 Київ – Ужгород №12 Львів – Одеса та №27/28 Київ – Чоп.

Зазначимо, «Укрзалізниця» пропонує динамічне ціноутворення через збитки у напрямку пасажирських перевезень.

До слова, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський нагадав для громадян лайфхак для купівлі квитків, які наразі дуже швидко зникають з продажу.