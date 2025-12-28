Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пункти пропуску Львівщини працюють у посиленому режимі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Пункти пропуску Львівщини працюють у посиленому режимі
На в’їзд в Україну через пункт пропуску «Краківець» наразі очікують 30 автомобілів та 10 автобусів
фото: 7 прикордонний Карпатський загін

На кордоні з Польщєю традиційно для святкового періоду збільшились черги

У неділю, 28 грудня, на кордоні Львівської області з Польщею фіксується традиційне для передноворічного періоду зростання пасажиропотоку. Всі пункти пропуску працюють в умовах підвищеного навантаження, забезпечуючи оформлення громадян як на виїзд з України, так і на в’їзд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 7 прикордонний Карпатський загін.

Ситуація на кордоні: де найбільші черги

Станом на 10:00 оперативна обстановка на виїзд з України виглядає так:

  • «Краківець» – 25 авто та 27 автобусів (традиційно один із найбільш завантажених напрямків);
  • «Угринів» – 40 авто;
  • «Нижанковичі» – 20 авто;
  • «Рава-Руська» та «Грушів» – по 20 авто;
  • «Шегині» – 10 авто та 13 автобусів;
  • «Смільниця» – черги відсутні.

На в’їзд в Україну через пункт пропуску «Краківець» наразі очікують 30 автомобілів та 10 автобусів. Прикордонники зазначають, що після короткочасного затишшя одразу після Різдва, потік пасажирів знову почав зростати.

Щоб мінімізувати час очікування, прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону вжили низку заходів, зокрема збільшено кількість нарядів на пунктах пропуску, задіяно додаткові автоматизовані робочі місця для швидкого внесення даних а також підтримується постійна координація з польськими колегами для синхронізації роботи.

Прикордонники рекомендують мандрівникам за можливості планувати поїздки через менш завантажені пункти пропуску, як-от «Смільниця», та стежити за оновленнями ситуації в режимі реального часу.

Нагадаємо, завершення ажіотажу щодо перетину кордону варто очікувати ближче до 10 січня

 

Читайте також:

Теги: кордон Держприкордонслужба Львівщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Норвегії туристу, який перетнув кордон із Росією заради фото, виписали штраф
У Норвегії затримано туриста, який перетнув кордон із Росією заради фото
26 грудня, 20:01
Королівська родина Британії дарує один одному дешеві та безглузді подарунки
Секрети Різдва у Британії: стало відомо, які подарунки дарують у королівській родині
26 грудня, 10:54
Під час слідчих дій поліцейські виявили та вилучили з квартири киянки труп лисиці
Поліція прийшла до киянки, яка тримала вовка, і виявила у квартирі труп іншого хижака
23 грудня, 12:57
У Нацгвардії заявили про спробу РФ ізолювати Бессарабію ударами по мостах
Військовий пояснив стратегічну мету ударів РФ по Маяківському мосту на Одещині
19 грудня, 16:28
Польща планує скасувати особливий статус для українців у 2026 році
Польща планує скасувати особливий статус для українців у 2026 році
17 грудня, 06:09
Повітряна куля з контрабандними цигарками виявлена на Волині
На Волині прикордонники виявили повітряну кулю з контрабандними білоруськими цигарками
16 грудня, 16:07
Нападник продовжував наносити удари кулаками навіть тоді, коли потерпілий уже лежав на землі
На Львівщині молодик побив військового через зауваження
16 грудня, 04:58
За участь в організованій злочинній схемі затриманій загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років
Немовля за 70 тис. євро: з Німеччини екстрадовано підозрювану в торгівлі дітьми
15 грудня, 17:02
Тимчасові обмеження на пункті «Солотвино – Сігету-Мармацієй» повʼязані ремонтними роботами
На Закарпатті обмежено рух транспорту через один з головних пунктів пропуску. У чому причина
3 грудня, 10:16

Події в Україні

Пункти пропуску Львівщини працюють у посиленому режимі
Пункти пропуску Львівщини працюють у посиленому режимі
ISW:Українські війська звільнили більшу частину Куп'янська
ISW:Українські війська звільнили більшу частину Куп'янська
Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 грудня 2025 року
Окупанти перетворили музеї Маріуполя на центри пропаганди
Окупанти перетворили музеї Маріуполя на центри пропаганди
ISW: Росія перетворює Білорусь на плацдарм для ударів по заходу України
ISW: Росія перетворює Білорусь на плацдарм для ударів по заходу України
Втрати ворога станом на 28 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua