Пункти пропуску Львівщини працюють у посиленому режимі

На кордоні з Польщєю традиційно для святкового періоду збільшились черги

У неділю, 28 грудня, на кордоні Львівської області з Польщею фіксується традиційне для передноворічного періоду зростання пасажиропотоку. Всі пункти пропуску працюють в умовах підвищеного навантаження, забезпечуючи оформлення громадян як на виїзд з України, так і на в’їзд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 7 прикордонний Карпатський загін.

Ситуація на кордоні: де найбільші черги

Станом на 10:00 оперативна обстановка на виїзд з України виглядає так:

«Краківець» – 25 авто та 27 автобусів (традиційно один із найбільш завантажених напрямків);

«Угринів» – 40 авто;

«Нижанковичі» – 20 авто;

«Рава-Руська» та «Грушів» – по 20 авто;

«Шегині» – 10 авто та 13 автобусів;

«Смільниця» – черги відсутні.

На в’їзд в Україну через пункт пропуску «Краківець» наразі очікують 30 автомобілів та 10 автобусів. Прикордонники зазначають, що після короткочасного затишшя одразу після Різдва, потік пасажирів знову почав зростати.

Щоб мінімізувати час очікування, прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону вжили низку заходів, зокрема збільшено кількість нарядів на пунктах пропуску, задіяно додаткові автоматизовані робочі місця для швидкого внесення даних а також підтримується постійна координація з польськими колегами для синхронізації роботи.

Прикордонники рекомендують мандрівникам за можливості планувати поїздки через менш завантажені пункти пропуску, як-от «Смільниця», та стежити за оновленнями ситуації в режимі реального часу.

Нагадаємо, завершення ажіотажу щодо перетину кордону варто очікувати ближче до 10 січня