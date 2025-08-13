Головна Країна Суспільство
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Києва до Львова та Вінниці: розклад

Олена Мазун
Олена Мазун
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди з Києва до Львова та Вінниці: розклад
«Укрзалізниця» анонсувала запуск потягів між двома містами
фото: Finance News

Напрямки Київ-Львів та Київ-Вінниця вважаються одним з популярних, тому було прийняте рішення про запуск додаткових рейсів

«Укрзалізниця» анонсувала запуск додаткових поїздів Київ-Львів та Київ-Вінниця на другу половину серпня. Таким чином підприємство планує задовольнити високий попит пасажирів, особливо на маршруті між Києвом та Львовом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр підприємства.

Розклад додаткових поїздів до Львова та Вінниці

Призначені такі додаткові поїзди:

  • № 249/250 Київ–Львів: відправлення з Києва та Львова 18 та 19 серпня.
  • № 243/244 Київ–Львів: відправлення з Києва та Львова 16, 17, 20 серпня.
  • № 775/776 Київ–Вінниця: відправлення з Києва та Вінниці 31 серпня.

«Це стає можливим завдяки збільшенню ефективності використання вагонів: одразу після прибуття зі свого основного рейсу, замість «відпочинку» в депо, наші вагони мчать у наступну подорож, встигаючи зробити ще одне «коло» між своїм основним маршрутом», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рейси відправлятимуться складом зі звичайних спальних вагонів Укрзалізниці, але з місцями для сидіння.

Додамо, що «Укрзалізниця» призначила ще один додатковий поїзд №265/266 Київ – Одеса. В складі поїзда – купейні вагони з місцями для сидіння. Потяг вирушатиме з Києва 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 8:40 та прибуватиме до Одеси о 18:08. З Одеси поїзд відправлятиметься 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня об 11:27. До Києва він прибуватиме о 20:20.

Нагадаємо, з вересня «Укрзалізниця» планує змінити правила купівлі квитків. Підприємство планує запустити систему ідентифікації BankID у своєму мобільному застосунку

Як повідомлялося, на тлі скандалів через складнощі та махінації з придбанням квитків на популярні напрямки «Укрзалізниця» посилила контроль документів під час посадки до поїздів. З 25 липня відбулися перевірки понад 300 поїздів, де було звірено понад 41,6 тис. документів. В результаті на більшості станцій та у поїздах порушень не виявлено, однак декілька десятків осіб не допустили до поїздів. 

