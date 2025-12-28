Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 28 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Втрати ворога станом на 28 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 469 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 200 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 28 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 28 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 28 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 204 510 (+1 200) осіб;
  • танків – 11 469 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 23 831 (+8) од;
  • артилерійських систем – 35 557 (+15) од;
  • РСЗВ – 1 581 (+2) од;
  • засоби ППО – 1 264 (+0) од;
  • літаків – 434 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 96 227 (+688) од;
  • крилаті ракети – 4 136 (+29) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 71 778 (+166) од;
  • спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1404-й день повномасштабної війни в Україні.

