Втрати ворога станом на 28 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 200 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 28 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 28 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 28 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 204 510 (+1 200) осіб;
- танків – 11 469 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23 831 (+8) од;
- артилерійських систем – 35 557 (+15) од;
- РСЗВ – 1 581 (+2) од;
- засоби ППО – 1 264 (+0) од;
- літаків – 434 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 96 227 (+688) од;
- крилаті ракети – 4 136 (+29) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 71 778 (+166) од;
- спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1404-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0