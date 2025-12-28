Головна Країна Події в Україні
ISW: Росія перетворює Білорусь на плацдарм для ударів по заходу України

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
фото: Укрінформ

Зміцнення російської присутності в Білорусі спрямоване на дестабілізацію тилових областей України

Російська Федерація продовжує активно використовувати територію Білорусі для ведення війни проти України та розбудови військової інфраструктури, яка в майбутньому може бути задіяна для агресії проти НАТО. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики зазначають, що останнім часом окупанти змінили тактику дронових атак, використовуючи білоруський напрямок для ударів по логістичних вузлах на заході України. За словами президента Володимира Зеленського, запуск безпілотників через кордон із Білоруссю дозволяє ворогу обходити українські системи ППО.

Серед нещодавніх інцидентів, що підтверджують цю тенденцію:

  • Атака на Ковель, Волинська область: удар безпілотниками по залізничній станції, розташованій лише за 64 км від білоруського кордону, призвів до пошкодження локомотива та інфраструктури депо.
  • Удар потяга поблизу Коростеня, Житомирська область: через атаку БпЛА зійшли з рейок вантажний та пасажирський потяги. Експерти припускають, що ворогом могли бути використані «Шахеди» з онлайн-керуванням.

Спеціалісти з радіоелектронної боротьби не виключають, що оператори дронів могли перебувати безпосередньо на території Білорусі, керуючи апаратами в режимі реального часу. Подібна активність раніше фіксувалася у прикордонних районах Чернігівщини та Сумщини.

В ISW наголошують: Москва фактично закріпила за Білоруссю статус військового плацдарму. Подальше зміцнення російської присутності в цій країні спрямоване не лише на дестабілізацію тилових областей України, а й на підготовку умов для можливих воєнних сценаріїв проти країн Північноатлантичного альянсу.

Як відомо, Російська Федерація готує плацдарм для розміщення нових гіперзвукових ракет середньої дальності «Орєшник» на території Східної Білорусі. До такого висновку дійшли американські дослідники Джеффрі Льюїс та Деккер Евелет, проаналізувавши свіжі супутникові знімки. 

Ймовірним місцем базування стала покинута авіабаза поблизу міста Кричев (Могильовська область), що розташована за 307 км від Мінська. На знімках зафіксовано прискорене будівництво специфічних об'єктів – захищеної залізничної інфраструктури та замаскованих майданчиків для мобільних пускових установок. Експерти оцінюють вірогідність розміщення ракет саме тут у 90%.

Очільник білоруського Міністерства оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь розмістила у себе ракетний комплекс «Орєшнік» через «агресію Заходу». 

«Орєшнік» розміщений на нашій території. Це наша реакція на їхню (Заходу – ред.) агресію, агресивні дії, на їх заяву, що вони збираються з нами воювати», – зазначив він.

Як розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, Росія розгорнула в Білорусі балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» з прицілом на Європу. За його словами, ракета «Орєшнік» перебуватиме в єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення РФ.

За даними СЗР, розміщення «Орєшніка» на білоруській території продиктоване бажанням посилити шантаж Європи та європейських країн, а також убезпечити «Орєшник» від ураження, оскільки розміщення цього озброєння в європейській частині РФ робить його законною ціллю для Сил оборони України.

