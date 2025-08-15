Головна Країна Суспільство
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди зі Львова до Ворохти: розклад

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото з відкритих джерел

Зі Львова до Ворохти курсуватиме додатковий поїзд

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд сполученням Львів – Ворохта через підвищений попит на квитки у карпатському напрямку. Цей рейс став можливим завдяки оптимізації маршруту поїзда, який курсує на Харківському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Додатковий поїзд №414/413 Львів – Ворохта» курсуватиме у такі дати:

  • Відправлення зі Львова: 21, 22, 24, 28 серпня о 23:29.
  • Прибуття до Ворохти: 05:30.

Поїзд курсуватиме через Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель.

У зворотному напрямку, «поїзд №783/784 Ворохта – Львів» курсуватиме за таким розкладом:

  • Відправлення з Ворохти: 22, 23, 25, 29 серпня о 06:20.
  • Прибуття до Львова: 11:20.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» анонсувала запуск додаткових поїздів Київ-Львів та Київ-Вінниця на другу половину серпня. Таким чином підприємство планує задовольнити високий попит пасажирів, особливо на маршруті між Києвом та Львовом.

Додамо, що «Укрзалізниця» призначила ще один додатковий поїзд №265/266 Київ – Одеса. В складі поїзда – купейні вагони з місцями для сидіння. Потяг вирушатиме з Києва 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 8:40 та прибуватиме до Одеси о 18:08. З Одеси поїзд відправлятиметься 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 серпня об 11:27. До Києва він прибуватиме о 20:20.

Нагадаємо, з вересня «Укрзалізниця» планує змінити правила купівлі квитків. Підприємство планує запустити систему ідентифікації BankID у своєму мобільному застосунку

Як повідомлялося, на тлі скандалів через складнощі та махінації з придбанням квитків на популярні напрямки «Укрзалізниця» посилила контроль документів під час посадки до поїздів. З 25 липня відбулися перевірки понад 300 поїздів, де було звірено понад 41,6 тис. документів. В результаті на більшості станцій та у поїздах порушень не виявлено, однак декілька десятків осіб не допустили до поїздів. 

