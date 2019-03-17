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    Події в Україні

    На Закарпатті підвищаться рівні води в річках

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    На Закарпатті підвищаться рівні води в річках

    Рятувальники попередили про зміну гідрологічної ситуації на водоймах

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про підвищення рівнів води у водоймах Закарпатської області. Відповідне повідомлення розміщене на сайті відомства.

    За даними УкрГідрометцентру,17 березня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води (над рівнями на 8 год 15 березня):

    • у верхів’ї Тиси та її притоках на 0,3 – 1,0м;
    • на ділянці Тиси Великий Бичків-Вилок та в нижніх течіях Боржави на 1,0 – 1,5 м в межах русла, без негативних наслідків.

    Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні.

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