На Закарпатті підвищаться рівні води в річках



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Рятувальники попередили про зміну гідрологічної ситуації на водоймах

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про підвищення рівнів води у водоймах Закарпатської області. Відповідне повідомлення розміщене на сайті відомства.

За даними УкрГідрометцентру,17 березня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води (над рівнями на 8 год 15 березня):

у верхів’ї Тиси та її притоках на 0,3 – 1,0м;

на ділянці Тиси Великий Бичків-Вилок та в нижніх течіях Боржави на 1,0 – 1,5 м в межах русла, без негативних наслідків.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні.