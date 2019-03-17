На Закарпатті підвищаться рівні води в річках
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Рятувальники попередили про зміну гідрологічної ситуації на водоймах
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про підвищення рівнів води у водоймах Закарпатської області. Відповідне повідомлення розміщене на сайті відомства.
За даними УкрГідрометцентру,17 березня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води (над рівнями на 8 год 15 березня):
- у верхів’ї Тиси та її притоках на 0,3 – 1,0м;
- на ділянці Тиси Великий Бичків-Вилок та в нижніх течіях Боржави на 1,0 – 1,5 м в межах русла, без негативних наслідків.
Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні.