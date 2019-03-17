В Україні погіршиться погода
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Вночі 17 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с
Фото: Уніан
Синоптики попередили про появу поривчастого вітру
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні. Відповідне повідомлення розміщене на сайті відомства.
За даними Укргідрометцентру, вночі 17 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с.
У Києві та Київській області вночі 17 березня пориви вітру 15-20 м/с.
Нагадаємо, протягом 16 та 17 березня у Вінницькій області очікують сильний вітер та опади.