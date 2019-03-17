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    Події в Україні

    В Україні погіршиться погода

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    Вночі 17 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с - В Україні погіршиться погода
    Вночі 17 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с
    Фото: Уніан

    Синоптики попередили про появу поривчастого вітру

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні. Відповідне повідомлення розміщене на сайті відомства.

    За даними Укргідрометцентру, вночі 17 березня в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

    У Києві та Київській області вночі 17 березня пориви вітру 15-20 м/с.

    Нагадаємо, протягом 16 та 17 березня у Вінницькій області очікують сильний вітер та опади.

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