На Закарпатті п’яний водій збив дитину

Травмована дитина перебуває в лікарні

В Хустському районі Закарпатської області автомобіль Fоrd Моndео іноземної реєстрації виїхав з дороги на узбіччя та зачепив хлопчика, після чого з’їхав в кювет. Про це повідомили в прес-службі ГУНП України в Закарпатській області. Як повідомили правоохоронці, свідками цієї автопригоди були працівники групи реагування патрульної поліції, які



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Правоохоронці затримали винуватця ДТП

Травмована дитина перебуває в лікарні

В Хустському районі Закарпатської області автомобіль Fоrd Моndео іноземної реєстрації виїхав з дороги на узбіччя та зачепив хлопчика, після чого з’їхав в кювет.

Про це повідомили в прес-службі ГУНП України в Закарпатській області.

Як повідомили правоохоронці, свідками цієї автопригоди були працівники групи реагування патрульної поліції, які несли службу неподалік. Вони відразу затримали винуватця ДТП.

«За кермом автомобіля перебував п’яний 23-річний житель сусіднього села Данилово. Молодий чоловік керував без посвідчення водія, якого його позбавив суд за аналогічне правопорушення ще два роки тому. І от він знову сів за кермом у стані алкогольного сп’яніння та скоїв ДТП. Під час медосвідчення в лікарні в правопорушника виявили 1,7 проміле алкоголю. Працівники поліції склали на водія відповідні адмінпротоколи за скоєння ДТП, керування в стані алкогольного сп’яніння і без належних документів. Автомобіль затримали на спецмайданчик поліції», - розповіли в прес-службі.

В поліції додали, що травмована дитина перебуває в лікарні, та на щастя, отримані внаслідок наїзду травми виявилися незначними. Медики надають хлопчикові допомогу.