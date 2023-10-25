Як правильно підготувати свою автівку до зими: поради експертів

Повністю перевірте свою автівку перед морозами та запасіться речами першої необхідності

З настанням холодів усім водіям обов'язково потрібно потурбуватись про власні машини та підготувати їх до зими. Адже будь-які пристрої та механізми в мороз працюють зовсім не так, як під час літньої спеки чи осінньої вологи.

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Шини

Ані у правилах дорожнього руху, ані в інших законодавчих нормативних актах наразі не прописані конкретні часові рамки, терміни чи умови, за яких транспортний засіб потрібно «перевзувати» у зимові шини. Експерти радять ставити шини, які відповідають стану дорожнього полотна (дощ, сніг, іній, ожеледиця).

Виходячи з досвіду водіїв і рекомендацій виробників гуми, українцям варто змінювати шини на зимові після того, як середньодобова температура повітря триматиметься нижче, ніж плюс сім градусів за Цельсієм (оскільки літні покришки можуть перетворитися на слизьку пластмасу).

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Шиповані шини доцільно ставити тоді, коли транспортний засіб регулярно їздить дорогами, вкритими кригою (обледенілими).

Тиск

Якщо ваші колеса «перевзуті» й готові до зими, важливо перевірити тиск у шинах.

Якщо він нижчий за рекомендований для конкретної марки, на гумі може бути закритий протектор. Це знижує рівень його зчеплення з дорогою та підвищує ризик заносів.

Двірники

Запорука безпечної їзди взимку – справні склоочисники. Оскільки щітки в них гумові, з часом вони тріскаються, стираються і погано виконують свою роботу.

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Отже, підготовка авто до зими завжди передбачає оцінку стану склоочисників. Змінювати їх рекомендується щороку. В ідеалі - кожні півроку.

Склоомивач

З настанням холодів склоомивач варто замінити на зимовий. Такий, що рекомендований у керівництві з експлуатації машини.

Невідповідний омивач у морози може замерзнути в системі й пошкодити її. Крім того, без правильного омивача скла взимку погіршиться видимість дороги.

Пічка

Коли надворі суттєво холоднішає, необхідно перевірити справність обігрівача, адже їздити з непрацюючою пічкою в мороз - доволі неприємно.

Крім того, поламаний обігрівач створює багато незручностей. Наприклад, неспроможність обдути лобове скло теплим повітрям призводить до його запотівання, що погіршує огляд дороги і є вкрай небезпечним.

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Якщо пічка не працює, це може свідчити про зламану нагрівальну спіраль регулятора швидкості обдування.

Антифриз

Антифриз захищає двигун не тільки від замерзання (у спеку він запобігає перегріву). Крім того, з правильно підібраним антифризом двигун легше протистоїть корозії.

Експерти нагадують, що важливо підтримувати рівне співвідношення антифризу й води. Якщо води буде забагато, в умовах низьких температур суміш замерзне.

Акумулятор

Взимку акумулятор (АКБ) зазнає підвищеного навантаження. Якщо напередодні зимового сезону термін служби акумулятора збігає (в середньому він працює 3-5 років), краще замінити його заздалегідь, восени.

Під час перевірки акумулятора слід звернути увагу на стан клем і дротів. Якщо АКБ обслуговується, варто перевірити також рівень рідини (відкрутивши кришку акумулятора). Якщо електроліту недостатньо – необхідно додати дистильованої води до необхідного рівня.

Генератор

Проводячи огляд машини напередодні морозів, потрібно звернути увагу на регулятор напруги генератора.

Завищена напруга заряду шкідлива для свинцевих акумуляторів, а в сильні морози разом із падінням місткості батареї, заряджання завищеною напругою швидше виведе АКБ з ладу.

Гальма

Напередодні зими гальмівні колодки (навіть не дуже зношені), краще замінити. Досвідчені водії зазначають, що основною причиною заносу є різниця гальмівних моментів коліс.

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Перевірити потрібно також гальмівну рідину. Не рідше ніж раз на два роки її варто змінювати. Фахівці уточнюють, що економити на цьому не варто. Краще за все – купувати гальмівну рідину найвищої якості.

Масло

Масло в холодну пору року не має бути занадто в'язким, адже його основне призначення – змащувати деталі двигуна, запобігати їхньому надмірному тертю й зламі.

Коли надворі мороз – воно густішає, а двигун перегрівається. Тому потрібно підібрати той тип масла, що підходитиме вашому авто і матиме достатній показник в'язкості для зимового періоду. В цілому ж масло слід міняти раз на рік (або після кожних 10-15 тис. км пробігу).

Свічки запалювання та високовольтні проводи

З приходом холодів потрібно перевірити свічки запалювання та високовольтні проводи. На холодному повітрі двигун заводиться гірше через низьку випаровуваність палива, тому досягти правильної робочої суміші - складніше.

Через це необхідно вчасно перевірити стан електродів на свічках, продіагностувати пропуски запалювання, перевірити стан ізоляції ВВ проводів та контакту котушок запалювання.

Бак

Фахівці зазначають, що під час їзди з неповним баком, двигун страждає в будь-який сезон. Однак взимку в напівпорожньому баку може утворитися конденсат, який стече в паливопровід і там замерзне, перекривши тим самим шлях палива у двигун.

Патрубки та ремені

Перевіряти патрубки й ремені варто через кожні 50 тис. км пробігу (під час обслуговування транспортного засобу). Стан цих деталей варто перевірити і перед зимовим сезоном, адже коли температура знижується, з'єднання патрубків послаблюються. Якщо десь щось не було затягнуто належною мірою, в мороз ця деталь може вийти з ладу.

Повний привід

Напередодні холодів необхідно перевірити роботу повного привода, адже взимку він може стати у нагоді (під час їзди замерзлою, або занесеною снігом дорогою).

Спосіб вмикання системи залежить від марки машини, але перевірити справність повного привода треба заздалегідь.

Силікон

Під час підготовки машини до зимового періоду і сильних морозів турботливі водії радять обробити силіконом (за необхідності) ущільнювач дверей, багажник та капот. Це зробить користування авто комфортнішим, а також вбереже від тріщин під час занизьких температур.

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Що потрібно мати в автівці взимку

Якщо ви повністю перевірили машину і підготували її до зими, потурбуйтесь і про те, що завжди має лежати в багажнику із настанням холодів. Досвідчені водії радять мати при собі:

знак аварійної зупинки;

свіжозібрану аптечку;

запасне колесо;

набір всіх необхідних для «швидкого» ремонту інструментів;

міцний буксирувальний трос;

вогнегасник;

моторна олива;

охолоджуючу рідину (антифриз);

рідину для склоомивача;

скребок та щітки для зняття інею, льоду чи снігу;

лопату (на випадок сильного снігопаду, коли авто треба відкопувати);

ліхтарик зі свіжими батарейками (зарядженим акумулятором);

запасні рукавички;

тепле покривало;

сіль або мішечок з піском;

засіб, який допомагає розморозити замок дверей;

дроти із «крокодилами» для «прикурювання» (допоможуть завести авто у мороз від іншої машини);

ланцюги протиковзання (для коліс);

Нагадаємо, Кабмін оновив правила дорожнього руху для водіїв.

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