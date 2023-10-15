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Смертельна ДТП на Львівщині: троє загиблих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Смертельна ДТП на Львівщині: троє загиблих
Внаслідок ДТП загинули троє людей
фото: ДСНС

На трасі «Трускавець-Львів» зіштовхнулися два авто Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy

Смертельна ДТП сталася поблизу Дрогобича Львівської області 15 жовтня. Внаслідок аварії троє осіб загинули. Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники зазначили, що о 9:21 отримали повідомлення про аварію поблизу міста Дрогобич. ДТП сталася на трасі «Трускавець-Львів». Там зіштовхнулися два авто Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy.

Внаслідок ДТП загинули троє людей. Ще п'ять осіб отримали травми різного ступеня важкості.

Рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили двох постраждалих з Volkswagen Caddy. Їх передали медикам «швидкої».

Обставини смертельної ДТП з’ясовують правоохоронні органи.

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Теги: ДТП Львівщина ДСНС смерть автомобіль

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