Смертельна ДТП на Львівщині: троє загиблих
На трасі «Трускавець-Львів» зіштовхнулися два авто Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy
Смертельна ДТП сталася поблизу Дрогобича Львівської області 15 жовтня. Внаслідок аварії троє осіб загинули. Про це повідомляє ДСНС.
Рятувальники зазначили, що о 9:21 отримали повідомлення про аварію поблизу міста Дрогобич. ДТП сталася на трасі «Трускавець-Львів». Там зіштовхнулися два авто Toyota Land Cruiser та Volkswagen Caddy.
Внаслідок ДТП загинули троє людей. Ще п'ять осіб отримали травми різного ступеня важкості.
Рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили двох постраждалих з Volkswagen Caddy. Їх передали медикам «швидкої».
Обставини смертельної ДТП з’ясовують правоохоронні органи.
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