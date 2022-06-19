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    Події в Україні

    На Запоріжжі загроза екологічної катастрофи через захоплення залізорудного комбінату

    Запорізький ЗРК видобуває залізну руду підземним способом - На Запоріжжі загроза екологічної катастрофи через захоплення залізорудного комбінату
    Запорізький ЗРК видобуває залізну руду підземним способом
    фото з відкритих джерел

    Запорізька обласна влада вивчає ситуацію

    У зв'язку з захопленням російськими окупантами Запорізького залізорудного комбінату існує ризик зараження поверхневих вод і водоносних горизонтів. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

    «Минулого тижня був захоплений Запорізький залізорудний комбінат. Він не працює з березня, там зупинено виробництво, але це єдине в Україні підприємство, яке видобуває залізну руду з глибини 1 км... Руда на 68% містить залізо, вона фактично не потребує збагачення. Але особливість підприємства в тому, що якщо не будуть працювати насосні станції, відкачувати воду, то фактично за 3,5 тижні з 1 км рівень води підніметься на відмітку «мінус 30», і це може мати важкі наслідки – зараження поверхневих вод і всіх горизонтів залізною рудою», – сказав Старух.

    За його словами, наразі скликали комісію ТЕБ та НС, вивчається ситуація, щоб надалі вживати заходів, аби не допустити її погіршення.

    Як відомо, російські загарбники проникли на територію Запорізького залізорудного комбінату та перешкоджають керівництву підприємства, проводять незаконні дії щодо майна комбінату.

    З території ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» загарбники викрали 54 вантажні вагони з рудою.

    Адміністрація Запорізького залізорудного комбінату заявила про втрату контролю за діяльністю підприємства. Відповідну заяву подано керівництвом підприємства до Служби безпеки України та правоохоронних органів.

    Як повідомлялося, у Запорізькій області російські війська зосереджують техніку і особовий склад. Це може свідчити про те, що ворог готується до активних дій.

    Джерело: Укрінформ

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    На Запоріжжі загроза екологічної катастрофи через захоплення залізорудного комбінату