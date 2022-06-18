Окупанти на Запоріжжі масово відмовляються воювати

У тимчасово захопленому селищі Михайлівка, що на Запоріжжі, 60 рашистів склали зброю

У Запорізькій області окупанти масово продовжують складати зброю та відмовляються воювати проти України. Про це повідомила пресслужба Сил оборони Запорізького краю.

За даними розвідки, випадок дезертирства серед російських військових стався у тимчасово захопленому селищі Михайлівка. Там 60 військовослужбовців російської армії добровільно відмовилися воювати.

«У населеному пункті Михайлівка (Василівський район) з гуртожитку, де раніше фіксувалося місце проживання російських військових, зафіксовано випадок дезертирства 60 військовослужбовців противника», – йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що навіть російські командири-офіцери складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще.

Також відомо, що російські військові сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, які оприлюднила Служба безпеки України.

Разом з тим рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати.

Нагадаємо, триває 115-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються наступати на Слов’янськ, ведуться бої за Сєвєродонецьк. Ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі й техніці. Продовжуються підриви складів боєприпасів ворога. Фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів.