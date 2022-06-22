На Запоріжжі ЗСУ знищили два російських танки та БМП

У Запорізькій області українські військові за кілька хвилин знищили два російських танки та одну БМП. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністація.

Зазначається, що ЗСУ мали протитанкові керовані ракетні комплекси «Фагот» (ще радянського зразка) і три ракети. Поруч із ними бойову позицію займали оператори протитанкового ракетного комплексу «Корсар» українського виробництва.

«Командир поставив бойову задачу: у випадку висунення ворожої техніки зробити по ній залп, зупинити й дати можливість нашій артилерії або авіації накрити її вогнем», – розповів військовий Анатолій.

Згодом бійці нарахували близько 80–100 одиниць техніки на відстані 2,4 кілометра від українських позицій. Серед них були: танки Т-72Б3, БТРи, БМП, самохідні артилерійські установки, системи залпового вогню «Град» і вантажівки забезпечення.

«Корсаром» зробили перший постріл і влучили. У ворожому танку здетонував боєкомплект, башта відлетіла, екіпаж був знищений. І техніка, що йшла за танком, одразу звернула із траси у той бік, де саме була моя позиція. Я побачив в приціл «Джавеліна» теплову сигнатуру цілі – це був ще один танк Т-72Б3. Головка самонаведення була вже охолоджена, тому я просто зробив пуск. За мить ворожий танк горів, як велетенський смолоскип», – додав військовий.

Українським захисникам також вдалося знищити з «Корсара» ще й ворожу БМП. Після цього ворог відступив, але по ньому працювала артилерія, яка знищила багато військових і техніки РФ.

Нагадаємо, триває 119-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На фронті найгірша ситуація на Луганщині.

Станом на 22 червня ЗСУ ліквідували вже 34 230 рашистів.