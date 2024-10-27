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На заводі у Рівненській області виявлено мертвого лева: як він там опинився

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На заводі у Рівненській області виявлено мертвого лева: як він там опинився
Як пояснили в зоопарку, тіла тварин привозять на завод для утилізації
фото з відкритих джерел

Поліція перевіряє документи, опитує персонал заводу, щоб встановити обставини події

На території Костопільського заводу з утилізації відходів, що на Рівненщині, було знайдено мертвого лева. Правоохоронці вважають, що той помер через онкологію. Про це йдеться в повідомленні Рівненської поліції.

Фото мертвої тварини поширили в соціальних мережах та Telegram-каналах Рівненщини. На ньому видно тіло лева, що лежить серед купи мішків, сміттєвих пакетів та інших відходів.

Користувачі мережі писали, що, крім лева, там також нібито знайшли мертвих лелеку, мавпу й ще одну тварину.

Правоохоронці виявили фото мертвого лева під час моніторингу соцмереж. Попередні висновки поліції свідчать, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання.

Відомості про подію зареєстрували та розпочали перевірку. Зараз поліція перевіряє документи, опитує персонал заводу та зоопарку, щоб встановити обставини події.

Тим часом, у рівненському зоопарку прокоментували інцидент, пише «Суспільне».

Як розповіла заступниця директора Ірина Оліферу, рівненський зоопарк має багаторічний договір із Костопільським заводом про утилізацію мертвих тварин. За її словами, таким чином виготовляють кісткове борошно.

Заступниця директора уточнила, що разом із левом на завод відвезли інших мертвих тварин.

«Серед них могли бути лебідь чи лелека, але мавпи останній часом у зоопарку точно не помирали», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, у місті Петропавловськ-Камчатський, що на Далекому Сході Росії, розгулював ведмідь

Також українські полярники показали нещодавно народжених тюленят. 

 

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Теги: завод зоопарк документи тварини поліція Рівненщина

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