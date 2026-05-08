У Вінниці помер підліток, якого вдарило струмом на даху потяга

glavcom.ua
фото: instagram.com/vozna_anna

У Вінниці помер 14-річний підліток, якого 4 травня уразило струмом на даху електропотяга. Про смерть хлопця повідомила його мати у соцмережах, передає «Главком».

Після трагедії дитину госпіталізували до центру термічної травми обласної лікарні імені Пирогова у критичному стані. За словами медиків, хлопець отримав близько 70% опіків тіла.

Лікарі провели першу операцію та намагалися стабілізувати стан підлітка для подальшого лікування у спеціалізованих центрах Києва або Львова. Також розглядалася можливість медичної евакуації за кордон.

За даними поліції, хлопець виліз на дах електропоїзда, де його вразило струмом.

Заступник начальника станції «Вінниця» Сергій Машталер раніше пояснював, що ураження могло статися навіть без дотику до проводів через потужну електричну дугу.

Відомо, що підліток навчався у вінницькому ліцеї №13 та займався хокеєм.

Як раніше повідомлялось, у Бородянці 13-річний хлопець отримав ураження струмом на залізниці та перебуває у лікарні на Київщині.

