У Латвії під час руху загорівся пасажирський поїзд (відео)

У момент займання в потязі перебувало близько 60 пасажирів

Понад пів сотні пасажирів евакуювали через займання потяга

У Латвії розслідують причини серйозного інциденту на залізниці, що стався напередодні ввечері. Пасажирський потяг спалахнув безпосередньо під час руху, змусивши залізничників та рятувальників терміново виводити людей із небезпечної зони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Надзвичайна подія трапилася у вівторок, 5 травня, близько 21:00. Пасажирський потяг, що прямував за маршрутом через південно-східну частину країни, був змушений здійснити екстрену зупинку неподалік міста Даугавпілс. За попередніми даними, вогонь спалахнув у машинному відділі локомотива, після чого дим почав швидко поширюватися.

У момент займання в потязі перебувало близько 60 пасажирів. Екіпаж діяв оперативно: рух було зупинено, а всіх людей терміново евакуювали з вагонів. На місце події прибули пожежні розрахунки, проте приборкання стихії виявилося складним завданням – ліквідація пожежі тривала майже до опівночі.

Наразі точні причини займання локомотива залишаються невідомими. Латвійська поліція вже розпочала офіційне розслідування, щоб з'ясувати, чи був це технічний збій, чи стороннє втручання.

Інформації про постраждалих серед пасажирів на цей момент не надходило. Залізничне сполучення на ділянці було тимчасово обмежене до завершення роботи експертів.

Нагадаємо, 5 травня, у Латвії розпочинається активна фаза великих військових маневрів за участі майже 5 тисяч військовослужбовців Альянсу. На тлі зростаючої агресії РФ країни Балтії відпрацьовують сценарії повномасштабної оборони та інтеграцію новітніх технологій у систему конвенційної війни.