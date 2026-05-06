У Латвії під час руху загорівся пасажирський поїзд (відео)

Максим Бурич
У момент займання в потязі перебувало близько 60 пасажирів
фото: скріншот з відео

Понад пів сотні пасажирів евакуювали через займання потяга

У Латвії розслідують причини серйозного інциденту на залізниці, що стався напередодні ввечері. Пасажирський потяг спалахнув безпосередньо під час руху, змусивши залізничників та рятувальників терміново виводити людей із небезпечної зони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Надзвичайна подія трапилася у вівторок, 5 травня, близько 21:00. Пасажирський потяг, що прямував за маршрутом через південно-східну частину країни, був змушений здійснити екстрену зупинку неподалік міста Даугавпілс. За попередніми даними, вогонь спалахнув у машинному відділі локомотива, після чого дим почав швидко поширюватися.

У момент займання в потязі перебувало близько 60 пасажирів. Екіпаж діяв оперативно: рух було зупинено, а всіх людей терміново евакуювали з вагонів. На місце події прибули пожежні розрахунки, проте приборкання стихії виявилося складним завданням – ліквідація пожежі тривала майже до опівночі.

Наразі точні причини займання локомотива залишаються невідомими. Латвійська поліція вже розпочала офіційне розслідування, щоб з'ясувати, чи був це технічний збій, чи стороннє втручання.

Інформації про постраждалих серед пасажирів на цей момент не надходило. Залізничне сполучення на ділянці було тимчасово обмежене до завершення роботи експертів.

Нагадаємо, 5 травня, у Латвії розпочинається активна фаза великих військових маневрів за участі майже 5 тисяч військовослужбовців Альянсу. На тлі зростаючої агресії РФ країни Балтії відпрацьовують сценарії повномасштабної оборони та інтеграцію новітніх технологій у систему конвенційної війни.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

