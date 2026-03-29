У Києві троє підлітків залізли на дах потяга: один загинув, двоє опинилися у лікарні

Надія Карбунар
Співробітники ДСНС Києва прибули на місце і знайшли одного хлопця, який загинув від ураження струмом
фото: ДСНС Києва

Рятувальники передали тіло хлопця правоохоронцям для з’ясування обставин смерті

У Солом’янському районі Києва трьох підлітків уразило струмом після того, як вони залізли на дах потяга. Один із них помер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій Києва.

За словами рятувальників, о 17:23 їм надійшло повідомлення про те, що на даху нерухомого потяга у Солом’янському районі Києва помітили підлітків, яких, імовірно, вдарило струмом.

Співробітники ДСНС Києва прибули на місце і знайшли одного хлопця, який загинув від ураження струмом. Ще двоє отримали численні опіки, їх госпіталізували.

Рятувальники передали тіло хлопця правоохоронцям для з’ясування обставин смерті.

Раніше у Бородянці 13-річний хлопець отримав ураження струмом на залізниці та перебуває у лікарні на Київщині. 

Нагадаємо, у травні 2025 року після кількох тижнів боротьби за життя померла Тетяна Киданчук, 14-річна школярка з Бучі, яка отримала 70% опіків тіла внаслідок ураження струмом на даху електропотяга. За офіційною інформацією, дівчина піднялася на дах електропотяга, де отримала потужний удар струмом. У результаті Тетяна зазнала опіків 3-4 ступеня, які покрили понад 70% її тіла. Попри проведені операції та зусилля лікарів, урятувати її не вдалося.

13 березня 2025 року на станції «Київ-Волинський» 12-річний хлопчик виліз на вагон електрички й на даху його вдарило струмом, тіло охопило полум'я. За словами очевидців, чоловіки намагалися врятувати підлітка, поливали з вогнегасника до приїзду рятувальників. Хлопця з тяжкими опіками госпіталізували. Згодом стало відомо, що 12-річний підліток помер у лікарні.  

