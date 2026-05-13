Росія атакувала об’єкти «Нафтогазу» у Харківській та Житомирській областях

Унаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав

Російські загарбники атакували інфраструктуру «Нафтогазу» одразу в кількох областях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Як повідомляється, на Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний обʼєкт. Також під ударом опинилося підприємство компанії на Житомирщині. Зазначається, що унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, атаки Росії по газовидобувній інфраструктурі України призвели до втрат газу, які доведеться компенсувати імпортом. Удари, зокрема балістичними ракетами, завдали серйозних пошкоджень об’єктам видобутку.

З початку 2026 року Росія здійснила понад 107 масованих атак по об’єктах групи «Нафтогаз», переважно по газовидобувній інфраструктурі.

Як відомо, з 2025 року «Нафтогаз» придбав близько 1 млрд кубометрів американського скрапленого газу. Наразі триває робота над збільшення закупівель.

До слова, «Нафтогаз України» та ще сім постачальників зафіксували річні тарифи на природний газ щонайменше до 30 квітня 2027 року. Для населення ціна залишається незмінною – від 7,96 до 9,99 грн за кубометр, тоді як бізнес платить близько 30 грн.