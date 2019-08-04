На Житомирщині українські бійці вчилися воювати



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Навчання проходило у три етапи: марш, розвідка, наведення переправи та пророблення проходів у загородженнях та мінуваннях

На Житомирщині військові 12-го окремого полку оперативного забезпечення Оперативного командування «Північ» навчалися в умовах, наближених до бойових.

Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування «Північ».

Зазначається, що військові проходили навчання у три етапи, під час яких відбулися планування бойового застосування підрозділів, марш у визначений район, під час якого військовослужбовці виконали інженерну та радіаційно-хімічно-бактеріологічну розвідку. Також бійці виконали фортифікаційне обладнання оборони.

На третьому етапі підрозділи полку відпрацювали наведення понтонної мостової переправи, здійснюючи аерозольне маскування та постійно ведучи спостереження. Також армійці практикувалися у проробленні проходів у загородженнях та мінуваннях, а підрозділ РХБ захисту розгортав пункт спеціальної обробки з подальшими відповідними діями.

Керівники навчань зазначають, що такі тренування дають змогу удосконалювати навички, як командирів, так і їх підлеглих, адже умови були наближені до реальних бойових.

«Такі навчання дають практику не тільки командирам різних ланок в організації оперативного забезпечення бою, а й удосконалюють польовий вишкіл і злагодженість кожного військового окремо та підрозділів у цілому», - говорять учасники навчань.