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    Події в Україні

    На Житомирщині українські бійці вчилися воювати

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    На Житомирщині українські бійці вчилися воювати

    Навчання проходило у три етапи: марш, розвідка, наведення переправи та пророблення проходів у загородженнях та мінуваннях

    На Житомирщині військові 12-го окремого полку оперативного забезпечення Оперативного командування «Північ» навчалися в умовах, наближених до бойових.

    Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування «Північ».

    Зазначається, що військові проходили навчання у три етапи, під час яких відбулися планування бойового застосування підрозділів, марш у визначений район, під час якого військовослужбовці виконали інженерну та радіаційно-хімічно-бактеріологічну розвідку. Також бійці виконали фортифікаційне обладнання оборони.

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    На третьому етапі підрозділи полку відпрацювали наведення понтонної мостової переправи, здійснюючи аерозольне маскування та постійно ведучи спостереження. Також армійці практикувалися у проробленні проходів у загородженнях та мінуваннях, а підрозділ РХБ захисту розгортав пункт спеціальної обробки з подальшими відповідними діями.

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    На Житомирщині українські бійці вчилися воювати
    На Житомирщині українські бійці вчилися воювати
    На Житомирщині українські бійці вчилися воювати
    На Житомирщині українські бійці вчилися воювати
    На Житомирщині українські бійці вчилися воювати
    На Житомирщині українські бійці вчилися воювати
    На Житомирщині українські бійці вчилися воювати
    На Житомирщині українські бійці вчилися воювати
    На Житомирщині українські бійці вчилися воювати
    На Житомирщині українські бійці вчилися воювати
    На Житомирщині українські бійці вчилися воювати

    Керівники навчань зазначають, що такі тренування дають змогу удосконалювати навички, як командирів, так і їх підлеглих, адже умови були наближені до реальних бойових.

    «Такі навчання дають практику не тільки командирам різних ланок в організації оперативного забезпечення бою, а й удосконалюють польовий вишкіл і злагодженість кожного військового окремо та підрозділів у цілому», - говорять учасники навчань.

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