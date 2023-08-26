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Начмед попросив командування замінити неякісні турнікети і отримав сувору догану

Надія Карбунар
glavcom.ua
Начмед попросив командування замінити неякісні турнікети і отримав сувору догану
Китайські турнікети, які видали 82-й бригаді десантників
фото: Оксана Корчинська/Facebook

Загалом 82-й бригаді видали 10 тисяч китайських турнікетів

Начальнику медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антону Шевчуку, який попросив Командування медичних сил замінити неякісні китайські турнікети і попрохав допомогти з цим волонтерку Оксану Корчинську, оголосили «сувору догану». Про це повідомляє «Українська правда».

«Як тільки я прибув у бригаду в кінці квітня, я запитав у тогочасного начмеда – що по аптечках. На що було сказано, що аптечки видані, у кожній по два турнікети, проблем немає. ...я перевірив аптечки і побачив китайські турнікети з німецькою наклейкою та литовською інструкцією – це мене трішки прибило… Деяким хлопцям, які на той момент уже виконували завдання, я замінив турнікети із запасів бригади», – розповів медик.

Шевчук зазначає, що усно звертався до командування з цією проблемою, проте йому відповіли, що інших турнікетів на складах немає.

«Мені сказали, що піднявся великий кіпіш... Було розслідування, я написав, що спочатку подав заявку… Я не хотів це робити скандалом, я прекрасно розумію, що країна у війні й будь-які удари по армії – не є чимось позитивним. Але я не міг відпускати хлопців у бій з китайськими турнікетами.

Догану до мене досі не довели, хоча вона ще за 27 липня. Вона за те, що я звернувся не за підлеглістю», – каже майор медичної служби.

Начмед попросив командування замінити неякісні турнікети і отримав сувору догану фото 1

За інформацією видання, у результатах службової перевірки Військової служби правопорядку ЗСУ йдеться про те, що «інформація про неналежну якість турнікетів є нічим не підтвердженою особистою думкою начальника медичної служби Шевчука А.А.». 

За даними УП, загалом 82-й бригаді видали 10 тисяч китайських турнікетів.

Зауважимо, що у липні Командування Медичних сил пообіцяло замінити китайські турнікети Tourniquet AZ-G6 на якісні американські SOFT-T в одному з підрозділів.

Нагадаємо, в Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. 

 

Теги: Українська правда розслідування медик

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