ЄС створює банк медикаментів: до чого тут Україна

ЄС створює найбільший резерв медикаментів, на випадок ядерної загрози

Євросоюз робить у Фінляндії найбільший стратегічний резерв медикаментів на випадок ядерної небезпеки, хімічних та бактеріологічних загроз, Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву фінського МВС.

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Проект, який отримав фінансування на 242 млн. євро від Єврокомісії, передбачає створення резервних запасів ліків, медичних виробів, детекторів, захисного спорядження та вакцин. Формування резерву розпочнеться у 2024 році, а використовуватимуть у разі потреби країни Північної та Східної Європи.

«Хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози стали вірогіднішими через поточну міжнародну ситуацію», – заявила керуюча проектом у МВС Фінляндії Тар'я Рантала.

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«Це також пов'язано з вторгненням Росії в Україну», – додала вона.

Аналогічні запаси зараз створюються у Франції, Польщі та Хорватії, але фінський резерв, як зазначає Bloomberg, стане найбільшим у Європі. Він буде частиною європейської системи цивільної оборони (EU's Civil Protection Mechanism), стратегічні резерви якої було вирішено збільшити невдовзі після початку війни.

У квітні минулого року Єврокомісія виділила 540 млн. євро на захист від хімічних, біологічних, радіаційних та ядерних загроз. Гроші були спрямовані на закупівлю медичної техніки, лікарських засобів, вакцин та засобів знезараження, а також оплату роботи експертних груп реагування.

При цьому як перший крок ЄС взявся закупити таблетки йодиду калію, які можуть використовуватися для захисту населення від шкідливого впливу радіації.

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Рішення про закупівлю було ухвалене у зв'язку з війною в Україні, розповіли Reuters джерела, знайомі із ситуацією. Після початку російського вторгнення європейська влада перевірила запаси йодовмісних препаратів і з'ясувала, що вони є лише в 20 країнах ЄС.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що понад 70 років неправильно лікували шизофренію. Дослідження, яке вивчало мозок живих мишей, показало, що протягом майже 70 років під час розробки антипсихотичних препаратів люди націлювалися на неправильні нейрони. Про це пише ScienceAlert.

Команда американських дослідників на чолі з нейробіологом Північно-Західного університету в штаті Іллінойс Сеонсіком Юном використала мініатюрний мікроскоп та флуоресцентні мітки й виявила, що ефективні антипсихотичні препарати чіпляються до іншого типу клітин мозку, аніж вчені вважали спочатку.

Подібно до того, як дослідження показують, що депресія може не бути хімічним дисбалансом рівнів серотоніну, наше розуміння лікування шизофренії, ймовірно, потрібно переосмислити, якщо широко використовувані антипсихотики діють на нейрони, не так, як очікувалося.