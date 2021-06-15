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    Нацполіція відкрила Центр авіації на місці «вертолітного майданчика Януковича»

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    На сьогодні у Центрі чергують два вертольоти Airbus H145 - Нацполіція відкрила Центр авіації на місці «вертолітного майданчика Януковича»

    На сьогодні у Центрі чергують два вертольоти Airbus H145

    Фото: Ярослав Тракало / Facebook

    Центр авіації у Каневі обслуговуватиме потреби Київської та Черкаської областей

    На базі колишнього «вертолітного майданчика Януковича» в Каневі Черкаської області побудували Центр авіаційного забезпечення Національної поліції. Він

    Як повідомив у Facebook речник МВС України Ярослав Тракало, Центр авіації обслуговуватиме потреби Київської та Черкаської областей.

    За його словами, там вже є два ангари для обслуговування авіації і сучасний центр управління польотами на 225 робочих місць. У перспективі – додаткові приміщення для бортів авіації і готельний комплекс для співробітників.

    Центр авіаційного забезпечення Національної поліції розташований на базі «вертолітного майданчика Канів» на площі 8,6 га.

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    Нацполіція відкрила Центр авіації на місці «вертолітного майданчика Януковича»
    Нацполіція відкрила Центр авіації на місці «вертолітного майданчика Януковича»
    Нацполіція відкрила Центр авіації на місці «вертолітного майданчика Януковича»
    Нацполіція відкрила Центр авіації на місці «вертолітного майданчика Януковича»
    Нацполіція відкрила Центр авіації на місці «вертолітного майданчика Януковича»
    Нацполіція відкрила Центр авіації на місці «вертолітного майданчика Януковича»

    «Саме на тому майданчику, який був побудований для обслуговування правлячої верхівки часів втікача Януковича. І який тепер буде обслуговувати потреби жителів Київської та Черкаської областей», – додав Тракало.

    На сьогодні у Центрі чергують два вертольоти Airbus H145, на підході ще два, а до кінця року МВС отримає ще шість вертольотів, додав речник МВС.

    Раніше повідомлялося, що американські вертольоти стануть справою рук одеських працівників.

    Теги: Національна поліція України МВС авіація вертоліт гелікоптер Черкащина
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    Нацполіція відкрила Центр авіації на місці «вертолітного майданчика Януковича»