Американські вертольоти стануть справою рук одеських працівників

Перший борт повинен бути зібраний до 30-річчя Незалежності України, тобто влітку 2021 року

На Одеському авіаційному заводі почнуть ліцензійну збірку американських вертольотів Bell UH-1 Iroquois

Про це під час візиту на підприємства повідомив директор державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв, пише Думская.

За його словами, виробництво розмістять в одному з цехів заводу, а перший борт повинен бути зібраний до 30-річчя Незалежності України, тобто влітку 2021 року.

«Організація виробництва вертольотів зараз знаходиться на завершальній стадії. Проект фінансується за рахунок інвестиційних коштів », – зазначив він.

Директор авіазаводу Віталій Юхачов підкреслив, що «Ірокез» – багатоцільовий вертоліт. Він може бути і транспортним, і пасажирським, а при наявності підвісного озброєння – ударним.

Прототип «Ірокеза» здійснив перший випробувальний політ в жовтні 1956 року. Бойові можливості машини повністю розкрилися під час війни у В'єтнамі, куди вони прибули в 1962 році. Вертольоти використовувалися для доставки спецпідрозділів, рішення транспортних завдань і навіть в ударному варіанті для нанесення ударів по партизанам.

Вертолітний атака у виконанні UH-1 показана у фільмі Френсіса Форда Копполи «Апокаліпсис сьогодні».