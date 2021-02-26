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    Американські вертольоти стануть справою рук одеських працівників

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    Прототип вертольота&nbsp;&laquo;Ірокеза&raquo;&nbsp;використовувалися для доставки спецпідрозділів - Американські вертольоти стануть справою рук одеських працівників
    Прототип вертольота «Ірокеза» використовувалися для доставки спецпідрозділів
    фото: Wikipedia

    Перший борт повинен бути зібраний до 30-річчя Незалежності України, тобто влітку 2021 року

    На Одеському авіаційному заводі почнуть ліцензійну збірку американських вертольотів Bell UH-1 Iroquois

    Про це під час візиту на підприємства повідомив директор державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв, пише Думская.

    За його словами, виробництво розмістять в одному з цехів заводу, а перший борт повинен бути зібраний до 30-річчя Незалежності України, тобто влітку 2021 року.

    «Організація виробництва вертольотів зараз знаходиться на завершальній стадії. Проект фінансується за рахунок інвестиційних коштів », – зазначив він.

    Директор авіазаводу Віталій Юхачов підкреслив, що «Ірокез» – багатоцільовий вертоліт. Він може бути і транспортним, і пасажирським, а при наявності підвісного озброєння – ударним.

    Прототип «Ірокеза» здійснив перший випробувальний політ в жовтні 1956 року. Бойові можливості машини повністю розкрилися під час війни у В'єтнамі, куди вони прибули в 1962 році. Вертольоти використовувалися для доставки спецпідрозділів, рішення транспортних завдань і навіть в ударному варіанті для нанесення ударів по партизанам.

    Вертолітний атака у виконанні UH-1 показана у фільмі Френсіса Форда Копполи «Апокаліпсис сьогодні».

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    Теги: Одеса вертоліт Укроборонпром озброєння Юрій Гусєв
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