«Нафтогаз» розробив 24 сценарії роботи взимку на тлі російських атак

Від початку 2026 року Росія понад 400 разів атакувала об'єкти компанії – удвічі більше, ніж за весь минулий рік

Група «Нафтогаз» підготувала 24 сценарії роботи під час опалювального сезону з урахуванням можливих російських атак, температурних умов та обсягів власного видобутку газу. Для кожного варіанта компанія визначила необхідні рішення та порядок дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

Виконувач обов'язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко за підсумками онлайн-брифінгу з українськими послами за участю міністра закордонних справ Андрія Сибіги наголосив на необхідності посилення співпраці з міжнародними партнерами. За його словами, основними напрямами такої роботи мають стати відновлення пошкодженої інфраструктури, захист енергетичних об'єктів та залучення коштів для завчасної закупівлі додаткових обсягів газу.

«Важливо інтенсифікувати роботу з міжнародними партнерами за трьома напрямами: відновлення пошкодженої інфраструктури, посилення захисту енергетичних об'єктів і фінансові інструменти для завчасного контрактування додаткових обсягів газу на зимові місяці», – зазначив Федоренко.

Компанія повідомила, що Норвегія вже надала грантову допомогу на закупівлю додаткового газу. «Нафтогаз» за підтримки українських дипломатів продовжує співпрацю з міжнародними партнерами для залучення ресурсів на відновлення й захист інфраструктури та забезпечення необхідних обсягів палива.

Водночас від початку 2026 року російські війська здійснили понад 400 атак на об'єкти групи «Нафтогаз». Це вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік. Основною ціллю російських ударів залишається газовидобувна інфраструктура. Крім того, внаслідок атак пошкоджено близько сотні автозаправних комплексів «Укрнафти», що становить понад 10% її роздрібної мережі.

Нагадаємо, раніше «Главком» із посиланням на Reuters повідомляв, що Україна накопичила у підземних сховищах 16 млрд куб. м газу. Це найбільший обсяг запасів із 2020 року, який перевищує мінімально необхідні для опалювального сезону 13,2 млрд куб. м. Крім того, «Нафтогаз» завчасно уклав контракти на імпорт газу з Європи на період із грудня до березня.

Водночас російські війська продовжують атакувати українську газовидобувну інфраструктуру. Зокрема, 15 жовтня внаслідок удару безпілотника по об'єкту «Нафтогазу» на Полтавщині було пошкоджено технологічне обладнання, виникла пожежа. Також уранці 21 жовтня ворог атакував газовидобувну інфраструктуру «Нафтогазу» на Харківщині. Ворожий безпілотник влучив в одну з установок на виробничому майданчику.