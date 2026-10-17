Reuters: «Нафтогаз» накопичив рекордний за шість років обсяг газу попри російські атаки

Цього року Росія атакувала активи «Нафтогазу» понад 400 разів

Запаси газу в підземних сховищах досягли 16 млрд куб. м, що є найвищим показником з 2020 року

Українські підземні сховища накопичили 16 млрд куб. м. газу, що є максимальним показником із 2020 року. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків керівника «Нафтогазу» Сергій Федоренко в інтерв'ю Reuters, передає «Главком».

Наразі сформовані резерви перевищують мінімально необхідну норму в 13,2 млрд куб. м., потрібну державі для проходження опалювального сезону.

Накопичити такі обсяги вдалося навіть у умовах суттєвого посилення російських атак. Інтенсивність обстрілів об'єктів «Нафтогазу» у 2026 році зросла вдвічі порівняно з минулим роком і перевищила 400 ударів. Руйнувань зазнали потужності з видобутку, переробки й транспортування сировини, а також прифронтові ТЕС.

Водночас загальне використання газу в країні скорочується: за оцінками компанії, у 2026 році споживання впаде до 20 млрд куб. м. проти 21 млрд роком раніше, що спричинено першочергово зупинкою частини промисловості через ворожі удари.

Для гарантування стабільності постачань «Нафтогаз» заздалегідь оформив контракти на імпорт енергоресурсів із Європи на період з грудня по березень, зокрема залучаючи скраплений природний газ.

Раніше, через несприятливі погодні умови та атаки на інфраструктуру, імпорт сягав рекордних 7,8 млрд куб. м. Паралельно Україна пропонує європейським партнерам використовувати третину потужностей своїх підземних сховищ, які вміщують близько 30 млрд куб. м., гарантуючи захищеність ресурсів на глибині понад км та найнижчі тарифні ставки в регіоні.

Як відомо, уночі 15 жовтня російська терористична армія вдарила по газовидобувній інфраструктурі групи «Нафтогаз» на Полтавщині.

Зазначається, що внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджено технологічне обладнання, на об’єкті виникла пожежа. Роботу призупинено.

Також уночі 12 жовтня Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру групи «Нафтогаз» у Харківській області.

Внаслідок удару реактивного дрона виникла пожежа. Працівники підприємства під час обстрілу перебували в укритті. Ніхто не постраждав.