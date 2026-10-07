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Азербайджан відправив Україні нову партію енергообладнання

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Азербайджан відправив Україні нову партію енергообладнання
Вантажівки з обладнанням для української енергосистеми
фото: Андрій Сибіга / X

Поставка надійшла на тлі посилення російських ударів по енергетиці

Україна отримає від Баку потужні трансформатори, 186 км електричних кабелів та інше обладнання для відновлення мереж напередодні опалювального сезону. Вантаж везуть 10 великовантажних автомобілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу та посла України в Азербайджані Юрія Гусєва.

Про нову партію допомоги 7 жовтня повідомив Андрій Сибіга. За його словами, обладнання допоможе зміцнити стійкість енергосистеми перед початком холодів. Сибіга подякував главі азербайджанського МЗС Джейхуну Байрамову та народові Азербайджану за підтримку України.

Посол Юрій Гусєв уточнив, що вантаж вирушив з Азербайджану 7 жовтня. Він призначений для відновлення та підтримки енергомереж упродовж зими.

«Ця допомога є практичним проявом солідарності та українсько-азербайджанського стратегічного партнерства, а також вагомим внеском у зміцнення стійкості нашої енергосистеми», – наголосив Гусєв.

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фото: Юрій Гусєв / X

Поставка надійшла на тлі посилення російських ударів по енергетиці. У ніч проти 7 жовтня Росія атакувала Україну ракетами та ударними дронами. Президент Володимир Зеленський повідомив, що одна з ключових цілей ворога – українська енергетична інфраструктура.

Узимку країні потрібна не лише генерація, а й обладнання для передачі та розподілу електроенергії. Трансформатори змінюють рівень напруги під час передачі струму до споживачів, а кабелі потрібні, щоб відновлювати пошкоджені ділянки мереж і підключати енергетичні об'єкти. Від наявності таких елементів залежить швидкість ремонту після обстрілів.

Баку вже допомагав українській енергетиці

Ця поставка не перша. На початку 2026 року Азербайджан передав Україні 11 потужних генераторів, п'ять трансформаторів і 27 тис. м кабелів та проводів, йдеться в даних МЗС України.

У лютому Володимир Зеленський окремо подякував президентові Азербайджану Ільхаму Алієву за пакет енергетичної підтримки з генераторами та трансформаторами. Під час зустрічі президенти також обговорили спільні енергетичні проєкти.

Згодом енергетичну співпрацю обговорили й під час візиту Зеленського до Азербайджану: сторони домовилися про низку кроків в енергетичній та оборонній сферах.

У серпні Андрій Сибіга під час переговорів у Києві знову подякував Байрамову за обладнання для енергетичних об'єктів та іншу підтримку. 

Нагадаємо, «Главком» писав, що Україна отримала від міжнародних партнерів сотні генераторів, а ще понад 500 були в дорозі.

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Теги: енергетика Азербайджан Україна президент Юрій Гусєв Андрій Сибіга

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