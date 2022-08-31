Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 31 серпня

Вночі окупанти здійснили ракетні удари по Краматорську – пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки

У Миколаєві вчора вдень ворог обстріляв об’єкти інфраструктури міста

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, Запоріжжя, Полтавщині, Сумщині, Чернвгівщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Дніпропетровщина

Ворог обстріляв Нікопольський район. У Нікополі поранено одну людину. У місті пошкоджені 12 багатоповерхівок, кілька магазинів, аптек, ДЮСШ, культурно-спортивний комплекс, місцевий коледж, фармпідприємство. У Мирівській громаді без постраждалих та руйнувань.

Харківщина: внаслідок обстрілу центру Харкова із САУ Піон вчора вдень – чотири людини загинули, 12 постраждали. Вночі росіяни випустили три ракети з напрямку Бєлгорода. Дві – вибухнули на території РФ, одна ракета вибухнула над Харковом, влучання в землю поряд із закладом вищої освіти в Київському районі. Двоє постраждалих.

В області вчора пізно ввечері – обстріл Новобаварського району Харкова із РСЗВ. Пошкоджені будівлі.

Луганщина

На Бахмутському напрямку без змін. Ворог посилив вогневий впливу із танків, ствольної та реактивної артилерії. Здійснили 2 ракетних удари та 1 авіаудар, 16 артилерійських та 3 мінометних обстріли. Наступальні дії росіян не мали успіху. Усі атаки відбиті.

Донеччина

В області 4 загиблих і 2 поранених цивільних за добу. Обстріли з артилерії, РСЗВ «Град», ракет ЗРК С-300 по населеним пунктам Красногорівка, Дружківка, Георгіївка, Корсунівка, Авдіївка, Карлівка, Тоненьке, Степанівка, Іванівське, Майське (поле), Бахмут.

Вночі ракетні удари по Краматорську – пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки, Слов'янську (житловий сектор, складські приміщення), Кураховому (центр міста, пошкоджені приватні автівки), Часів Яру (промзона). Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївщина

У Миколаєві вчора вдень ворог обстріляв об’єкти інфраструктури міста. Відомо про одного загиблого та двох поранених.

У Миколаївському районі двічі зафіксовані обстріли території с. Новомиколаївка Первомайської громади. Пошкоджено житлові будинки та прибудинкові приміщення. Постраждалих немає. У Баштанському районі протягом минулої доби обстрілів зазнали прилеглі території смт Березнегуватого, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Вчора протягом дня і сьогодні зранку – обстріли за межами с. Червона Долина Широківської громади. Внаслідок обстрілів відбулося загоряння на сільськогосподарському підприємстві. Постраждалих немає. Також, 31 серпня, орієнтовно о 06:00 були обстріли за межами с. Широке. Постраждалих немає.

Херсонщина

Усю добу йшли бойові дії. Автоматні черги мешканці чули і на вулицях Херсона, у одному із мікрорайонів міста окупанти перевіряли приватні будинки, шукаючи партизан.

Гуманітарна ситуація на Херсонщині залишається напруженою. З початку війни на території області пошкоджено 2617 цивільних об’єктів, значна частина з яких – об’єкти житлового фонду, медичні та навчальні заклади. Критична ситуація у селах, які на межі областей.

Нагадаємо, триває 189-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Тривають запеклі бої.