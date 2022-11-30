«Нам потрібна жорстка сила». Прем’єрка Фінляндії закликала збільшити допомогу Україні

Санна Марін про Україну: «Ми маємо бути впевнені, що вони переможуть»

Марін закликала західні країни забезпечити жорсткіші санкції проти Росії

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила про необхідність збільшити допомогу Україні, щоб забезпечити перемогу у війні проти Росії. Про це повідомляє AP.

«Нам потрібна жорстка сила, коли справа стосується України. Їм потрібна зброя, їм потрібна фінансова підтримка, їм потрібна гуманітарна підтримка, і ми також повинні переконатися, що всіх біженців, які тікають з України, приймають у Європ», – сказала Марін.

Прем’єрка зазначила, що для Фінляндії війна має дуже конкретне значення через 1300-кілометровий кордон із Росією.

Крім того, Марін закликала західні країни забезпечити жорсткіші санкції проти Росії, оскільки війна торкнулася всіх, у тому числі людей у всьому світі, які страждають від зростання цін на енергоносії. І зазначила, що її країна вже передала Україні десять партій зброї.

«Ми маємо бути впевнені, що вони переможуть», – додала прем'єрка.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія готова на своїй території навчати українських військових.

Також Україна звернулася до Фінляндії з проханням про екстрену допомогу після масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. Фінляндія погодилась.