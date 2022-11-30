Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Нам потрібна жорстка сила». Прем’єрка Фінляндії закликала збільшити допомогу Україні

glavcom.ua
«Нам потрібна жорстка сила». Прем’єрка Фінляндії закликала збільшити допомогу Україні
Санна Марін про Україну: «Ми маємо бути впевнені, що вони переможуть»
Офіс президента

Марін закликала західні країни забезпечити жорсткіші санкції проти Росії

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила про необхідність збільшити допомогу Україні, щоб забезпечити перемогу у війні проти Росії.  Про це повідомляє AP.

«Нам потрібна жорстка сила, коли справа стосується України. Їм потрібна зброя, їм потрібна фінансова підтримка, їм потрібна гуманітарна підтримка, і ми також повинні переконатися, що всіх біженців, які тікають з України, приймають у Європ», – сказала Марін.

Прем’єрка зазначила, що для Фінляндії війна має дуже конкретне значення через 1300-кілометровий кордон із Росією.

Крім того, Марін закликала західні країни забезпечити жорсткіші санкції проти Росії, оскільки війна торкнулася всіх, у тому числі людей у всьому світі, які страждають від зростання цін на енергоносії. І зазначила, що її країна вже передала Україні десять партій зброї.

«Ми маємо бути впевнені, що вони переможуть», – додала прем'єрка.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія готова на своїй території навчати українських військових.

Також Україна звернулася до Фінляндії з проханням про екстрену допомогу після масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. Фінляндія погодилась.

Читайте також: Ядерна зброя не гарантує Росії перемоги у війні – глава МЗС Фінляндії
Теги: війна росія окупанти Україна Фінляндія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навчання у Фінляндії можуть стати для українців дуже підходящими
Фінляндія готова на своїй території навчати українських військових
Сьогодні, 05:57
В ядерній війні переможців не буде
Ядерна зброя не гарантує Росії перемоги у війні – глава МЗС Фінляндії
Вчора, 23:27
Україна звернулася до Фінляндії з проханням про екстрену допомогу
Фінляндія екстрено відправить Україні енергетичне обладнання
26 листопада, 03:25

Події в Україні

«Нам потрібна жорстка сила». Прем’єрка Фінляндії закликала збільшити допомогу Україні
«Нам потрібна жорстка сила». Прем’єрка Фінляндії закликала збільшити допомогу Україні
Відключення світла можуть стати коротшими. Галущенко назвав умову
Відключення світла можуть стати коротшими. Галущенко назвав умову
Скільки військових Україна втратила у війні: Єврокомісія назвала шокуючі цифри
Скільки військових Україна втратила у війні: Єврокомісія назвала шокуючі цифри
На Херсонщині виявлено нове поховання: жахливі подробиці (фото)
На Херсонщині виявлено нове поховання: жахливі подробиці (фото)
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 30 листопада
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 30 листопада
Обстріл газорозподільного пункту у Запорізькій області: деталі та фото
Обстріл газорозподільного пункту у Запорізькій області: деталі та фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Чому у вівторок не відбувся масовий ракетний удар по Україні – пояснення Арестовича
36K
ЗСУ атакували ворога у двох областях: поранені майже 500 окупантів
31K
Чому деякі будинки постійно із світлом? Уряд звернувся до обленерго та місцевої влади 
28K
«Блекаут – це не кінець світу». Глава «Укренерго» розповів, до чого готуватися українцям
13K
Банкова іронічно прокоментувала пропозиції Кремля про переговори
11K
ISW назвав напрямки, на яких деградували батальйонні тактичні групи РФ

Новини

«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Сьогодні, 10:56
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Сьогодні, 06:49
ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Вчора, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
28 листопада, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту