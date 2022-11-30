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Фінляндія готова на своїй території навчати українських військових

Юрій Лящук
glavcom.ua
Фінляндія готова на своїй території навчати українських військових
Навчання у Фінляндії можуть стати для українців дуже підходящими
фото ілюстративне

Нііністьо не бачить перешкод для навчання українських солдатів у Фінляндії

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що не бачить перешкод для навчання в країні українських військових. Президент відвідав головні військові навчання сухопутних військ «Контіо22» у Північній Карелії. У них задіяно близько 8 тис. солдатів, повідомляє Yle.

Його запитали, чи можливо провести українцям військові тренінги у Фінляндії.

«Навчання могло б бути корисним, особливо у використанні зброї та систем озброєння, які Фінляндія передає Україні. Звісно, навчання тут (у Фінляндії) можуть виявитися для них дуже підходящими», – відповів Нііністьо і додав, що не бачить перешкод для навчання українських солдатів у Фінляндії.

Нагадаємо, триває 280-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.

Раніше Зеленський заявив, що Росія щодня втрачає на війні в Україні сотні мобілізованих і найманців, а до кінця року вони можуть втратити вбитими 100 тис. своїх військових.

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Теги: Фінляндія Україна ЗСУ військові навчання війна

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