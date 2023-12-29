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Новорічні свята без світла. «Укренерго» попередило про фейки Кремля

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Новорічні свята без світла. «Укренерго» попередило про фейки Кремля
фото ілюстративне

В енергосистемі наразі фіксується профіцит через знижене споживання

У мережі поширюються фейки щодо відключень світла на свята. Обмежень електроспоживання не планується. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Як відзначає «Укренерго», в енергосистемі наразі фіксується профіцит через знижене споживання. Цьому сприяє плюсова температура повітря. Зокрема у вихідні дні споживання електроенергії нижче, ніж у робочі, у зв'язку з чим немає жодних підстав для введення графіків відключення.

«Цього разу фейки розповсюджуються через Telegram-канали, які сповіщають про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог. Вважаємо, що єдиною метою розповсюдження відвертої брехні про обмеження споживання є поширення панічних настроїв серед населення», – додає пресслужба.

Раніше повідомлялося, що після сьогоднішнього масованого ворожого обстрілу є відключення світла у кількох областях.

Нагадаємо, триває 674-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, два пункти управління, дві станції РЕБ, два зенітно-ракетних комплекси та шість складів боєприпасів противника.

Теги: Укренерго електроенергія окупанти

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