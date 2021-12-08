Влада оподаткувала селян, проте геть «забула» про податок на марганцеву руду – нардеп

Цимбалюк: Ухваленням законопроекту за номером 5600, вперше зі сталінських часів, ви оподатковуєте селянина-одноосібника

«Вперше розділили розуміння рентної плати на руду. На залізну – вгору, а на іншу – марганцеву – вниз», – Цимбалюк

Ухваливши закон №5600, влада оподаткувала кожного селянина, але при цьому залишила без змін ренту на видобуток марганцевої руди, яким займається близький до влади олігарх. Про це заявив народний депутат з фракції «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

«Ухваленням законопроекту за номером 5600, вперше зі сталінських часів, ви оподатковуєте селянина-одноосібника, який буде платити за 50 сотих і більше – 1500 грн податку з гектара. Не було такого ніколи зі сталінських часів! Вперше цим законопроектом ви оподатковуєте селянина, який виростив сільськогосподарську продукцію і продає на 6 тис. грн в місяць. Ви стягуєте майже 2 тис. грн з того, що він продасть молока, м’яса, овочів чи фруктів», – сказав Цимбалюк і підкреслив, що через цей закон українцям доведеться сплачувати більше за сільськогосподарську продукцію, адже ціна на неї зросте.

Водночас нардеп підкреслив: влада, підвищивши ренту на видобуток залізної руди, залишила без змін ставку для марганцевої руди, видобутком якої займаються компанії олігарха Ігоря Коломойського.

«Цим законопроектом вперше розділили розуміння рентної плати на руду. На залізну – вгору, а на іншу – марганцеву – вниз», – зазначив Цимбалюк

Нагадаємо, 30 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Раніше народний депутат України з фракції «Європейська Солідарність» Олег Синютка заявив, що влада використовує законопроект №5600 у політичних мотивах: «поганим» олігархам податки підвищили, а «домашнім», які підтримують президента – знизили.

Натомість нардеп Олексій Гончаренко закликав президента Володимира Зеленського накласти вето на законопроєкт №5600, і вирівняти ренту на видобування руди. Якщо президент цього не зробить і підпише проєкт з дискримінаційними нормами, то це свідчитиме про залежність Зеленського від олігарха Ігоря Коломойського, попередив нардеп.

Водночас економічний експерт Олексій Кущ наголошував: підвищення податків приведе до зростання цін на всі товари, а Україна перетвориться у сировинну державу.

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