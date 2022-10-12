Народ України і Зеленський претендують на головну нагороду Євросоюзу в галузі прав людини

Народ України і Зеленський номіновані на премію Сахарова

Європарламент оголосив номінантів премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова. Як повідомляється на сайті Європарламенту, до списку номінантів 2022 року потрапили:

хоробрий український народ в особі Президента Володимира Зеленського, висунула Європейська народна партія (EPP);

народ України, висунули Оновлюючи Європу (Renew Europe) і Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D)

особисто президент України Володимир Зеленський, висунули Європейські консерватори і реформісти (ECR);

Комісія зі встановлення істини в Колумбії;

Соня Гуахахара, бразильська активістка;

Ширін Абу Акле, журналістка телеканалу Al Jazeera, що загинула в травні 2022 року;

Джуліан Ассанж, засновник WikiLeaks.

Європейська народна партія (EPP) зазначає, що неспровокована агресивна війна Росії проти України, розпочата в лютому 2022 року, завдає величезної шкоди українському народу у вигляді втрачених життів і перетворення міст і сіл на руїни. Члени Європарламенту вказують, що український народ бореться за захист свого дому, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності, але також кожен день бореться за свободу, демократію, верховенство закону і європейські цінності.

S&D і Renew Europe номінували народ України, наголосивши на ролі окремих осіб, представників ініціатив громадянського суспільства та державних і громадських інститутів. У номінації серед інших згадуються ДСНС, звільнена з полону парамедик Юлія «Тайра» Паєвська, правозахисниця Олександра Матвійчук («Центр Громадянських свобод»), Рух громадянського опору «Жовта стрічка»; Іван Федоров, мер окупованого Мелітополя.

ECR номінували президента України Володимира Зеленського, назвавши його уособленням мужності українського народу і відзначивши його відвагу, стійкість і відданість своєму народу і європейським цінностям.

19 жовтня голова парламенту Роберта Метсола та лідери політичних груп визначать переможця. А 14 грудня у Страсбурзі відбудеться церемонія вручення премії.