Міноборони розкрило, хто керує обороною Бахмута

Українські захисники утримують Бахмут, зокрема, завдяки вмілому військовому командуванню

Оборону Бахмута очолює бригадний генерал Андрій Гнатов. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За словами посадовиці, безпосередньо в Бахмуті оборону здійснюють комбриг 93-ї бригади полковник Павло Паліса та комбриг 3-ї бригади Національної гвардії полковник Олександр Півненко.

Також, як зазначила Маляр, керівником оборони східного фронту, у зону відповідальності якого входить Бахмут, є командувач ОСУВ «Хортиця», генерал-полковник Олександр Сирський.

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Крім того, частиною східного фронту керує командувач ОСУВ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський.

«Цього тижня минає другий місяць з моменту загострення боїв за Бахмут. Ніхто не вірив, що в умовах настільки інтенсивних атак ворога можна утримати місто більше тижня, максимум двох. Але завдяки мужності та героїзму тисяч наших воїнів, а також вмілому керівництву наших генералів та офіцерів – оборона Бахмута тримається та можливості ще не вичерпані», – наголосила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, що Міноборони вказало на два важливі аспекти боїв за Бахмут.