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Одна з країн НАТО починає серійне виробництво артилерійського озброєння для ЗСУ

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Одна з країн НАТО починає серійне виробництво артилерійського озброєння для ЗСУ
фото «Укроборонпрому»

«Укроборонпром» розгорнув серійне виробництво 82-мм осколкових мін за кордоном

Державний концерн «Укроборонпром» налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів за кордоном, на потужностях однієї з країн-членів НАТО. Прикметно, що удосконалена Укроборонпромом міна є у рази кращою за штатну, йдеться у повідомленні концерну.

«Укроборонпром розгорнув серійне виробництво 82-мм осколкових мін за кордоном: кількість осколків у 2-2,5 рази більша за стандарт. Державний концерн «Укроборонпром» налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів за кордоном, на потужностях однієї з країн-членів НАТО.

Прикметно, що удосконалена Укроборонпромом міна є у рази кращою за штатну. Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні», – йдеться у повідомленні.

Так, згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 од., на відстані 10 метрів – 70 од., а на відстані 15 метрів – 41 од.

«У боєприпасу, вдосконаленого фахівцями підприємств «Укроборонпрому», це 460, 140 та 69 осколків відповідно», – йдеться у повідомленні.

Артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів.

До слова, Пакистан поставить 159 контейнерів із артилерійськими снарядами 155 мм та іншими боєприпасами в Україну, пише The Economic Times. Україна допоможе Пакистану з модернізацією вертольотів Мі-17 та танків Т-80УД.

Проте у час коли світ обєднався для допомоги Україні, Швейцарія накладає вето на постачання в Україну певних військових матеріалів з Іспанії. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес. Іспанія почала допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Теги: війна зброя НАТО ЗСУ Укроборонпром

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