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У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик (відео)
Штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони ЗСУ
фото ілюстративне

Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома

Українські прикордонники над Бахмутом збили штурмовик окупантів Су-25. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

Зазначається, що ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників.

«Прикордонник відкрив вогонь з ПЗРК та збив російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома», – йдеться в повідмоленні.

Раніше повідомлялося, що у ніч на на 6 лютого в зоні бойових дій в Україні було вбито генерал-майора ВДВ Росії Дмитра Ульянова.

Нагадаємо, триває 349-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

До слова, сьогодні Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні на 90 днів із 19 лютого 2023 року. 

Теги: ЗСУ Бахмут війна росія окупанти

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