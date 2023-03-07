Навіщо Росії Бахмут: роз’яснення Держдепу США

Прайс зазначив,що війна проти України закінчиться для Росії стратегічною поразкою

Місто Бахмут на Донеччині, де зараз йдуть найважчі бої, не має великого стратегічного значення для РФ. Спроби захопити його – це єдина можливість продемонструвати хоч якісь досягнення на фронті. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу.

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Прайс зазначив,що війна проти України закінчиться для Росії стратегічною поразкою.

«З перших годин вторгнення РФ в Україну було чітко зрозуміло, що коли б це не закінчилося, це завершиться стратегічним провалом Росії», – наголосив він.

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Раніше аналітики ISW пояснили, чому ЗСУ не відступають від Бахмута.

Також британська розвідка оцінила можливості ЗСУ та окупантів у Бахмуті.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному посилити оборону міста Бахмут Донецької області та допомогти українським військовим.

До слова, триває 377-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника.