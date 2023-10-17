ЗСУ атакували аеродроми окупантів: Повітряні сили пояснили важливість ударів

На аеродромах базуються вертольоти інтервентів, які працюють близько до лінії бойового зіткнення

Російські загарбники тримають гелікоптери та тактичну авіацію на аеродромах поближче до лінії фронту для атак по Україні. Саме тому ураження Силами оборони України ворожої техніки в окупованих Луганську та Бердянську дуже важливе. Про це заявив спікер Командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі «Радіо Свобода».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Офіцер зазначив, що на таких аеродромах базуються вертольоти інтервентів, які працюють близько до лінії бойового зіткнення. Вони за допомогою протитанкових керованих ракет можуть уражати військову техніку ЗСУ.

Він додав, що військове командування РФ намагається захистити всі важливі для себе об'єкти за допомогою достатньої кількості ППО, проте противнику це «не завжди вдається».

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому представник ПС не став називати тип озброєнь, яке було використано цієї ночі для успішних ударів по цілях на аеродромах Луганська та Бердянська. А також не розкрив – що саме там було знищено.

«Але зрештою ураження такої техніки як вертольоти противника, які він використовує - Ка-52, Мі-24 - безумовно, що це добре для нас. Тому що вертольоти разом із тактичною авіацією постійно працюють на фронті та на передній лінії», - наголосив полковник.

За словами Ігната, ворожі вертольоти разом із тактичною авіацією «постійно працюють на фронті та передній лінії», і війська РФ намагаються тримати їх ближче до лінії фронту, як це було в Чорнобаївці Херсонської області.

«І тут Луганськ, Бердянськ це безпосередньо не далеко від лінії фронту», – додав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також спікер Командування ПС звернув увагу, що в окупантів вертолітна техніка сучасніша, і має сучасніше озброєння.

«Є протитанкові керовані ракети з великою дальністю застосування. Вертольоти працюють постійно власне 10+ кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому ураження такої техніки є цілком важливим для нас», – сказав Ігнат.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали успішних ударів по аеродромах російських військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська.