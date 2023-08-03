Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як ворог підготувався до контрнаступу України: роз’яснення РНБО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як ворог підготувався до контрнаступу України: роз’яснення РНБО
На одному квадратному метрі в середньому знаходиться три-чотири-п'ять мін
фото ілюстративне

Сьогодні українські військові успішно виконують свої завдання на фронті

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов відреагував на повідомлення про повільні темпи контрнаступу ЗСУ й заявив, що ніяких дедлайнів та графіків не існує
Про це він заявив у телемарафоні «Єдині новини».

«По-перше, нам ніхто дедлайни, крім нас самих, ставити не може. По-друге, ніякого графіка не існує. По-третє, коли починаються такі розмови, маємо на увазі, що це розповідають люди, які не розуміють, що таке війна», – зауважив Данілов.

Секретар РНБО також наголосив, що на сьогодні українські військові успішно виконують свої завдання на фронті.

«Маємо розуміння, що ворог дуже потужно підготувався до цих подій. Величезна кількість територій замінована. Кількість мін, яка є на території, яку треба подолати нашим військовим, просто шалена. На сьогодні в середньому три-чотири-п'ять мін знаходиться на одному квадратному метрі», – додав він.

Раніше повідомлялося, що після проходження навчання у країнах НАТО, українські бригади ЗСУ перестали під час контрнаступу використовувати тактику, взяту з американських зразків. Замість цього, вони повернулись до тактики, яку знають найкраще.

До слова, триває 526-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення. Ворог продовжує терористичні атаки на Україну.

Теги: війна ЗСУ контрнаступ Олексій Данілов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Данілов заявив, що Україна може атакувати Росії власним озброєнням
Данілов розповів, якою зброєю Україна може завдавати ударів по території РФ
Сьогодні, 08:09
Олексій Данілов
Данілов прокоментував можливість проведення виборів під час війни
Сьогодні, 03:28
Олексій Данілов назвав плани на випадок загибелі президента «нісенітницею»
План на випадок загибелі Зеленського. Данілов відреагував на статтю Politico
Вчора, 12:29

Події в Україні

Окупанти вдарили по церкві в Херсоні: є поранені
Окупанти вдарили по церкві в Херсоні: є поранені
ЗСУ повідомили, як знищують диверсантів на півночі
ЗСУ повідомили, як знищують диверсантів на півночі
Навколо Мелітополя окупанти збудували «підземні міста»
Навколо Мелітополя окупанти збудували «підземні міста»
Як ворог підготувався до контрнаступу України: роз’яснення РНБО
Як ворог підготувався до контрнаступу України: роз’яснення РНБО
Данілов розповів, якою зброєю Україна може завдавати ударів по території РФ
Данілов розповів, якою зброєю Україна може завдавати ударів по території РФ
Окупанти вдарили по двох освітніх закладах на Дніпропетровщині (фото)
Окупанти вдарили по двох освітніх закладах на Дніпропетровщині (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
День народження Яна Табачника. Донька відомого співака нагадала імениннику про карму
72K
Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно
54K
Митрополит Онуфрій ігнорує звернення щодо розриву зв'язків із РПЦ, проте є цікава деталь
31K
Росія почала формувати нові армії для війни в Україні – британська розвідка
19K
Африканська драма. Що відбувається в Нігері
16K
Віталій Портников: Путін не збирається ні з ким домовлятися. Який у вас план?

Новини

Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Сьогодні, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:10
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту