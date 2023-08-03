Як ворог підготувався до контрнаступу України: роз’яснення РНБО

Сьогодні українські військові успішно виконують свої завдання на фронті

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов відреагував на повідомлення про повільні темпи контрнаступу ЗСУ й заявив, що ніяких дедлайнів та графіків не існує

Про це він заявив у телемарафоні «Єдині новини».

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«По-перше, нам ніхто дедлайни, крім нас самих, ставити не може. По-друге, ніякого графіка не існує. По-третє, коли починаються такі розмови, маємо на увазі, що це розповідають люди, які не розуміють, що таке війна», – зауважив Данілов.

Секретар РНБО також наголосив, що на сьогодні українські військові успішно виконують свої завдання на фронті.

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«Маємо розуміння, що ворог дуже потужно підготувався до цих подій. Величезна кількість територій замінована. Кількість мін, яка є на території, яку треба подолати нашим військовим, просто шалена. На сьогодні в середньому три-чотири-п'ять мін знаходиться на одному квадратному метрі», – додав він.

Раніше повідомлялося, що після проходження навчання у країнах НАТО, українські бригади ЗСУ перестали під час контрнаступу використовувати тактику, взяту з американських зразків. Замість цього, вони повернулись до тактики, яку знають найкраще.

До слова, триває 526-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення. Ворог продовжує терористичні атаки на Україну.