Найманці з Росії причетні до вбивств у Малі: що пише світова преса

456 мирних жителів загинули у дев'яти інцидентах за участю малійських сил та «Вагнера»

ЄС пропонує низку нових жорстких санкцій проти Росії

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 5 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

The Guardian: «Найманці з Росії причетні до вбивств у Малі»

Російські найманці в Африці пов'язані з масовими вбивствами, у яких загинуло кілька сотень мирних жителів. Західні офіційні особи досі здебільшого уникали називати імена вбивць. Але свідки, лідери місцевих спільнот, дипломати та місцеві аналітики заявляють, що за смерті відповідальні бойовики компанії «Вагнер». Це мережа приватних військових компаній, якими керує близький союзник Володимира Путіна.

Інциденти сталися в Малі, куди бойовики «Вагнера» прибули торік після укладання угоди з її новими військовими правителями. Внутрішні документи малійської армії, з якими ознайомилася Guardian, свідчать, що вагнерівці виконували «змішані місії» з солдатами та жандармами під час операцій, у результаті яких було вбито багато мирних жителів.

Згідно з інформацією, зібраною неурядовою організацією Acled, 456 мирних жителів загинули у дев'яти інцидентах за участю малійських сил та «Вагнера».

Європа

Литва, Klaipeda: «Про війну в Україні – з вуст клайпедчанина».

28-річний житель міста Клайпеда, який представився Лу, понад півтора місяці служить в українській армії. Литовець вступив до загону територіальної оборони Київської області і на другий тиждень війни виїхав до України.

Люксембург, Luxemburger Wort: «Документатори жахів».

Правозахисник Гюндус Мамедов приїхав до Бучі лише через день після того, як російські збройні сили пішли з передмістя Києва. Його вважають провідним незалежним слідчим з військових злочинів в Україні; після російського вторгнення він документував звірства разом із правозахисною групою 5 AM Coalition. За весь період війни, з 2014 до 2022 року, Мамедов задокументував близько 10 000 кримінальних злочинів, а з початку масштабного нападу Росії 24 лютого – уже понад 8 000.

«Прямих закликів до геноциду немає, і російське державне телебачення також висловлюється завуальовано, – каже Мамедов в інтерв'ю Luxemburger Wort . – Але якщо опосередковано звучать заяви, що нація не має права на існування, такої нації ніколи не було, то чому це не вважати закликом до знищення? Особливо коли це супроводжується масовими вбивствами, як у Бучі чи Маріуполі», – каже 47-річний правозахисник.

Чехія, Hospodarske Noviny: «Чехія обійдеться без російської нафти».

Близько чотирьох мільйонів тонн російської нафти щорічно має замінювати Чехія. Єдиний варіант – збільшити пропускну здатність трубопроводу TAL. Уряд підтримує введення нафтового ембарго. Але хоче відстрочки щонайменше на два роки.

Ірландія, газета The Irish Time: «ЄС пропонує низку нових жорстких санкцій проти Росії».

Європейський Союз оприлюднив плани поступового припинення імпорту нафти з Росії. Через десять тижнів після вторгнення, внаслідок якого загинули тисячі українців та було переміщено понад 10 мільйонів людей, Єврокомісія пропонує поетапно відмовитись від імпорту російської сирої нафти протягом шести місяців та нафтопродуктів до кінця року. Проте кілька держав на східному фланзі ЄС хочуть отримати додатковий час для підготовки до ембарго, і Угорщина заявляє, що може підтримати санкції лише в тому випадку, якщо російську нафту, що поставляється трубопроводами, буде звільнено від цих заходів.

Китай

China Daily: «Китай розкритикував США за те, що вони звинувачують та очорнюють його позицію».

Посольство Китаю в Сполучених Штатах засудило та спростувало нещодавню заяву Держдепартаменту США, в якій критикувалася позиція Пекіна щодо ситуації в Україні. Дипломати заявили, що «звинувачення та наклеп просто не вирішать проблему».

«Позиція Китаю з українського питання є неупередженою, об'єктивною і бездоганною», – заявив представник посольства в коментарях, опублікованих на сайті амбасади.

У понеділок Державний департамент США оприлюднив заяву, в якій стверджується, що китайські офіційні особи та ЗМІ демонструють підтримку Росії. Вони «регулярно посилюють кремлівську пропаганду, теорію змови та дезінформацію» з українського питання.

У відповідь представник китайського посольства заявив, що «американська сторона має серйозно замислитись», коли справа доходить до поширення дезінформації.

«Саме офіційні особи та ЗМІ США поширили чутки про те, що Китай заздалегідь знав і мовчазно підтримав військову акцію Росії, що Китай допоміг Росії ухилитися від санкцій та надавав Росії військову підтримку. Це дезінформація у всіх сенсах цього слова», – сказав представник.

Крім того, прессекретар зазначив, що США вели війни в Іраку, Афганістані та Сирії, внаслідок яких загинуло 335 тисяч мирних жителів, і «це не дезінформація».

«Більшість країн світу виступають за вирішення російсько-українського конфлікту шляхом діалогу та переговорів, і жодна з них не хоче ескалації чи виходу ситуації з-під контролю. Це не дезінформація», – додав представник.

Відтак, Пекін і Вашингтон «мають працювати разом із рештою міжнародної спільноти для якнайшвидшого політичного врегулювання української кризи», вважають у Китаї

«Ми повинні працювати разом, щоб якнайшвидше домогтися припинення вогню, збільшити гуманітарну допомогу Україні та захистити мирних жителів. Мусимо посилити координацію для більшої безпеки світової енергетики, продовольства», – додав представник посольства Китаю в США.

Нагадаємо, «Газпром» повністю призупинив постачання компаніям «Булгаргаз» (Болгарія) і PGNiG (Польща) у звʼязку з відмовою розраховуватися рублями.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала ввести ембарго на російські енергоресурси.