Окупанти, відступаючи, мінують міста та села: де може бути вибухівка

Окупанти, відступаючи, мінують міста та села: де може бути вибухівкаграфіка
Зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей
Ворог мінує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. Рашисти підступні і не цураються будь-яких способів завдати шкоди цивільним. Про це інформує Держспецзв’язку.
Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі: у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.
У містах, перш за все, це предмети, які можуть становити якусь цінність в окупації: мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки тощо. Також вже зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей.
У лісах та селах – це переважно «розтяжки», які фактично мають викрити місцезнаходження укриття або схронів.
Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет:
- В жодному разі не чіпайте його.
- Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).
- Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
- Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.
- Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.
- У Держспецзв’язку радять бути особливо уважними та дивитися під ноги.
Нагадаємо, російські загарбники 7 березня застрелили мера селища Гостомель Київської області Юрія Прилипка. Чоловік загинув, роздаючи їжу та ліки. Після вбивства росіяни замінували тіло мера