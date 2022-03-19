Окупанти, відступаючи, мінують міста та села: де може бути вибухівка

Українцям радять бути особливо уважними та дивитися під ноги

Зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей

Ворог мінує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. Рашисти підступні і не цураються будь-яких способів завдати шкоди цивільним. Про це інформує Держспецзв’язку.

Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі: у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.

У містах, перш за все, це предмети, які можуть становити якусь цінність в окупації: мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки тощо. Також вже зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей.

У лісах та селах – це переважно «розтяжки», які фактично мають викрити місцезнаходження укриття або схронів.

Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет:

В жодному разі не чіпайте його.

Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).

Попередьте перехожих про можливу небезпеку.

Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.

Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

У Держспецзв’язку радять бути особливо уважними та дивитися під ноги.

Нагадаємо, російські загарбники 7 березня застрелили мера селища Гостомель Київської області Юрія Прилипка. Чоловік загинув, роздаючи їжу та ліки. Після вбивства росіяни замінували тіло мера