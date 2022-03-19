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    Події в Україні

    Окупанти, відступаючи, мінують міста та села: де може бути вибухівка

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    Українцям радять бути особливо уважними та дивитися під ноги - Окупанти, відступаючи, мінують міста та села: де може бути вибухівка
    Українцям радять бути особливо уважними та дивитися під ноги
    фото з відкритих джерел

    Зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей

    Ворог мінує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. Рашисти підступні і не цураються будь-яких способів завдати шкоди цивільним. Про це інформує Держспецзв’язку.

    Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі: у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.

    У містах, перш за все, це предмети, які можуть становити якусь цінність в окупації: мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки тощо. Також вже зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей.

    У лісах та селах – це переважно «розтяжки», які фактично мають викрити місцезнаходження укриття або схронів.

    Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет:

    • В жодному разі не чіпайте його.
    • Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102).
    • Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
    • Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.
    • Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.
    • У Держспецзв’язку радять бути особливо уважними та дивитися під ноги.

    Нагадаємо, російські загарбники 7 березня застрелили мера селища Гостомель Київської області Юрія Прилипка. Чоловік загинув, роздаючи їжу та ліки. Після вбивства росіяни замінували тіло мера

    Теги: росія окупанти зброя ДСНС війна телефон укриття вибухівка Україна чоловік ліки окупація #stoprussia
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    Окупанти, відступаючи, мінують міста та села: де може бути вибухівка