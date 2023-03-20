Україна має можливість розпочати контрнаступ: аналітика ISW(мапа)

Російський наступ наближається до кульмінації

Армія РФ зменшила кількість штурмів у Бахмуті, це може свідчити про те, що наступ РФ наближається до кульмінації. Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни.

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За даними ISW, українські війська, ймовірно здійснили локальну контратаку у Бахмуті на тлі дискусії в Росії про можливий контрнаступ ЗСУ на цьому напрямку. Російські джерела заявляють про здатність українських сил контратакувати позиції армії РФ. На думку аналітиків, постійні розмови в Росії про контрнаступ ЗСУ в районі Бахмута свідчить про те, що в Росії зростає невпевненість щодо здатності армії РФ не втратити ініціативу в Бахмуті.

Посилаючись на представника східного угруповання військ Сергія Череватого, аналітики ISW зазначають про наближення до кульмінації російського наступу. За даними Інституту вивчення війни, російські військові не можуть здобути тактичних успіхів у Бахмуті. Також у них є проблеми з наступом в районі Авдіївки-Донецька та Вугледару.

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«Нещодавній наступ на Авдіївку призвів до великих втрат зі сторони Росії, еквівалентним одній роті», – пишуть в ISW. Українські офіційні особи також стверджують, що значні втрати росіян поблизу Вугледара значно погіршують наступальну спроможність армії РФ.

Підсумовуючи, аналітики з Інститут вивчення війни зазначили, що російський наступ наближається до кульмінації, оскільки за перші місяці 2023 року армія РФ не здобула значних тактичних успіхів. У ISW сумніваються, що залучення Росією підсилення допоможе зберегти ініціативу на фронті. Аналітики вважають, що Україна має можливість перехопити ініціативу та розпочати контрнаступ.

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Окрім цього, аналітики ISW надали свій коментар з приводу візиту Путіна до Маріуполя. На їхню думку, президент РФ відвідав місто на тимчасово окупованій території, аби створити імідж невразливості.

Ключові висновки ISW:

Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Російські сили, ймовірно, досягли незначних успіхів біля Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) на тлі продовження російських наступальних операцій у Бахмуті та навколо нього.

Російські війська продовжували наступальні дії вздовж околиць міста Донецька і, можливо, просунулися до Бердичева, що приблизно за 10 км на північний захід від Авдіївки.

Російські війська продовжували зводити оборонні укріплення на півдні України.

В окупованій Херсонській області невідомі вбили командира взводу патрульно-постової служби МВС РФ за допомогою замінованого автомобіля. Українські ЗМІ висунули гіпотезу, що напад міг бути партизанським нападом або результатом внутрішньої боротьби Росії.

Російський федеральний нагляд за зв’язком Роскомнадзор заблокував вебсайт, який допомагав росіянам уникнути мобілізації в ході продовжуваних репресій проти опору мобілізації.

Нагадаємо, що раніше в ISW повідомляли про те, що у Криму продовжують будувати укріплення.