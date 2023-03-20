Україна має можливість розпочати контрнаступ: аналітика ISW(мапа)
Російський наступ наближається до кульмінації
Армія РФ зменшила кількість штурмів у Бахмуті, це може свідчити про те, що наступ РФ наближається до кульмінації. Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни.
За даними ISW, українські війська, ймовірно здійснили локальну контратаку у Бахмуті на тлі дискусії в Росії про можливий контрнаступ ЗСУ на цьому напрямку. Російські джерела заявляють про здатність українських сил контратакувати позиції армії РФ. На думку аналітиків, постійні розмови в Росії про контрнаступ ЗСУ в районі Бахмута свідчить про те, що в Росії зростає невпевненість щодо здатності армії РФ не втратити ініціативу в Бахмуті.
Посилаючись на представника східного угруповання військ Сергія Череватого, аналітики ISW зазначають про наближення до кульмінації російського наступу. За даними Інституту вивчення війни, російські військові не можуть здобути тактичних успіхів у Бахмуті. Також у них є проблеми з наступом в районі Авдіївки-Донецька та Вугледару.
«Нещодавній наступ на Авдіївку призвів до великих втрат зі сторони Росії, еквівалентним одній роті», – пишуть в ISW. Українські офіційні особи також стверджують, що значні втрати росіян поблизу Вугледара значно погіршують наступальну спроможність армії РФ.
Підсумовуючи, аналітики з Інститут вивчення війни зазначили, що російський наступ наближається до кульмінації, оскільки за перші місяці 2023 року армія РФ не здобула значних тактичних успіхів. У ISW сумніваються, що залучення Росією підсилення допоможе зберегти ініціативу на фронті. Аналітики вважають, що Україна має можливість перехопити ініціативу та розпочати контрнаступ.
Окрім цього, аналітики ISW надали свій коментар з приводу візиту Путіна до Маріуполя. На їхню думку, президент РФ відвідав місто на тимчасово окупованій території, аби створити імідж невразливості.
Ключові висновки ISW:
- Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
- Російські сили, ймовірно, досягли незначних успіхів біля Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) на тлі продовження російських наступальних операцій у Бахмуті та навколо нього.
- Російські війська продовжували наступальні дії вздовж околиць міста Донецька і, можливо, просунулися до Бердичева, що приблизно за 10 км на північний захід від Авдіївки.
- Російські війська продовжували зводити оборонні укріплення на півдні України.
- В окупованій Херсонській області невідомі вбили командира взводу патрульно-постової служби МВС РФ за допомогою замінованого автомобіля. Українські ЗМІ висунули гіпотезу, що напад міг бути партизанським нападом або результатом внутрішньої боротьби Росії.
- Російський федеральний нагляд за зв’язком Роскомнадзор заблокував вебсайт, який допомагав росіянам уникнути мобілізації в ході продовжуваних репресій проти опору мобілізації.
Нагадаємо, що раніше в ISW повідомляли про те, що у Криму продовжують будувати укріплення.
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