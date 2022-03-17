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    Російські кораблі зазнали втрат у Чорному морі

    Російський Чорноморський флот вишикувався і почав робити нерви Одесі-мамі - Російські кораблі зазнали втрат у Чорному морі
    Російський Чорноморський флот вишикувався і почав робити нерви Одесі-мамі
    фото: suspilne.media

    Військові збили безпілотник окупантів типу Орлан-10

    Російські військові кораблі, котрі вдень 17 березня вишикувалися поблизу Одеси, зазнали втрат у Чорному морі. Зокрема, був збитий безпілотний літальний апарат окупантів типу Орлан-10. Такі новини вдалося отримати від оперативного командування «Південь» Збройних Сил України, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

    «Російський Чорноморський флот вишикувався і почав робити нерви Одесі-мамі... Це був спосіб такого психологічного тиску на нас усіх з метою, щоб наші системи оборони відкрили свої позиції... Ворог підійде ближче і буде знешкоджений. Але під час цього демонстраційного шикування російські кораблі зазнали втрати», – заявив Братчук.

    Речник Одеської ОВА також зазначив, що при цьому кораблі перебували від берега на безпечній для себе відстані.

    Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки помітили «посилену морську активність» у північній частині Чорного моря з боку російських військ.

    Як відомо, 24 лютого о 4:00 ранку Росія цинічно напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах. 1 березня Білорусь вступила у війну проти України. Її техніка незаконно перетнула український державний кордон.

    Верховна Рада запровадила на території України воєнний стан. Чоловіків віком від 18 до 60 років не випускають за межі держави.

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    Теги: росія окупанти війна військові Україна безпілотник окупація флот час #stoprussia
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    Російські кораблі зазнали втрат у Чорному морі