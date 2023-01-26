Небезпека зберігається: сирена повітряної тривоги в Києві

Керівництво інших регіонів закликає мешканців лишатися в укриттях

Після півночі була оголошена повітряна тривога в Києві, Київській і Чернігівській областях. Тож загалом мапа тривог наразі містить майже десяток регіонів.

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Журналіст Андрій Цаплієнко каже про ворожі БПЛА безпосередньо над столицею. "Київська область! Загроза повітряної атаки. Не ігноруйте повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях", - пише офіційний телеграм-канал Київської обласної державної адміністрації.



