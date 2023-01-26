Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Небезпека зберігається: сирена повітряної тривоги в Києві

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Небезпека зберігається: сирена повітряної тривоги в Києві
фото з відкритих джерел

Керівництво інших регіонів закликає мешканців лишатися в укриттях

Після півночі була оголошена повітряна тривога в Києві,  Київській і Чернігівській областях. Тож загалом мапа тривог наразі містить майже десяток регіонів.

Журналіст Андрій Цаплієнко каже про ворожі БПЛА безпосередньо над столицею. "Київська область! Загроза повітряної атаки. Не ігноруйте повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях та безпечних місцях", - пише офіційний телеграм-канал Київської обласної державної адміністрації.


 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

На Київщині чути вибухи
На Київщині чути вибухи
Окупанти знову атакують Україну, дрони вже збивають
Окупанти знову атакують Україну, дрони вже збивають
Небезпека зберігається: сирена повітряної тривоги в Києві
Небезпека зберігається: сирена повітряної тривоги в Києві
Окупанти обстріляли порт Херсона: загорілось турецьке судно (відео)
Окупанти обстріляли порт Херсона: загорілось турецьке судно (відео)
В Дніпрі чути вибухи
В Дніпрі чути вибухи
Виробник Bayraktar подарував українським військовим ще два безпілотники 
Виробник Bayraktar подарував українським військовим ще два безпілотники 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7938
Рішення США надати Україні Abrams викликало істерику в Росії
7832
День народження Зеленського: як змінився президент за 12 місяців (фото)
6769
Офіційно: ЗСУ вийшли із Соледара
6486
Перша леді трепетно привітала президента з Днем народження

Новини

Туреччина вийде із НАТО? Правляча партія відреагувала на заяву опозиції
Вчора, 15:49
У Берлінському аеропорту скасовано всі польоти: озвучено причину
Вчора, 12:27
Вступ до НАТО. Швеція хоче примиритися із Туреччиною
Вчора, 08:34
Окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:07
11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
24 сiчня, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
23 сiчня, 21:21

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту