Негода в Україні: що з дорогами?

На дорозі у напрямку Одеси на території двох областей уповільнено рух

У зв’язку з великим скупченням великогабаритного транспорту та особистої недисциплінованості водіїв (виїзд на зустрічну смугу) уповільнено рух на ділянці автодороги М-05 Київ-Одеса на території Черкаської та Кіровоградської областей у напрямку м. Одеса. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, для забезпечення



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На дорозі у напрямку Одеси на території двох областей уповільнено рух

У зв’язку з великим скупченням великогабаритного транспорту та особистої недисциплінованості водіїв (виїзд на зустрічну смугу) уповільнено рух на ділянці автодороги М-05 Київ-Одеса на території Черкаської та Кіровоградської областей у напрямку м. Одеса. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За її даними, для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги у буксируванні транспорту на території України залучено 786 одиниць техніки та 1 тис. 365 чол., у тому числі від Укравтодору 599 одиниць техніки та 865 працівників, від ДСНС 187 одиниць техніки та 500 чол. особового складу.

Підрозділами ДСНС 19 січня проведено буксирування 943 одиниць автотранспортних засобів, надано допомогу 1 тис. 815 громадянам.

Нагадаємо, через негоду знеструмленими станом на ранок 20 січня залишаються 390 населених пунктів у трьох областях.