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Неподалік Києва та Харкова працювало ППО

Діана Гасюк
glavcom.ua
Неподалік Києва та Харкова працювало ППО
фото з відкритих джерел

Офіційно відомо про роботу ППО у Київській та Харківській областях

Увечері 10 листопад на околицях столиці та на Харківщині працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Загроза ударних БпЛА для Києва», – йдеться у повідомленні.

Попко закликав людей перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Пізніше начальник КМВА повідомив, що на підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Також про роботу ППо повідомили на Харківщині.

«До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги, окупанти атакують «шахедами». Наші сили ППО вже результативно працюють», – заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області прогриміли вибухи. В регіоні оголошено повітряну тривогу. 

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників «Шахед» в Одеській області з акваторії Чорного моря.

Теги: вибух Київ Харківщина Олег Синєгубов

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