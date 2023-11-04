Стало відомо, коли відновиться будівництво метро на Виноградарі

Очільник метрополітену розповів, що пливає на затягування робіт

З початку повномасштабної війни в Україні будівництво метро на Виноградарі було зупинене, однак на початку 2023 року роботи на деякий час відновилися. Нині ж будівництво знову стало на паузу через коригування проєкту. Про це розповів начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський в інтерв’ю «Вечірньому Києву».

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«З початку війни будівництво було зупинене, адже не було можливості працювати на об’єкті. З початку 2023 року підрядник відновив роботи на відкритій ділянці – у котлованах, щоби усунути загрозу сповзання ґрунту. Підрядник зробив кріплення котловану й на сьогодні роботи не проводяться тому, що йде коригування проєкту», – зазначив начальник метрополітену.

За його словами, будуть оголошені нові торги на визначення нового підрядника, адже нинішній договір не буде дійсним після коригування проєкту. Тільки після цього будівництво відновиться.

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«Ми завжди наголошуємо, що метро на Виноградар збудують. Але на терміни впливає війна, відсутність коштів, відсутність більшості будівельників, що мобілізовані до лав ЗСУ. Це все впливає на терміни. Метро буде побудоване з гарантією у 100 відсотків, але воно буде тоді, коли пройде коригування, експертиза й коли підрядник зможе відновити роботи», – пояснив Брагінський.

Раніше посадовець заявляв про те, що до кінця 2024 року буде збудовно дві станції метро – «Мостицьку» та «Проспект Правди».

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко повідомляв про відновлення будівництва метро на Виноградарі у квітні 2023 року. За його словами, воно, ймовірно, запрацює у 2024 році.