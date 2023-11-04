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Стало відомо, коли відновиться будівництво метро на Виноградарі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стало відомо, коли відновиться будівництво метро на Виноградарі
Будівництво метро на Виноградарі призупинено через коригування проєкту
фото: «Київметропроект»

Очільник метрополітену розповів, що пливає на затягування робіт

З початку повномасштабної війни в Україні будівництво метро на Виноградарі було зупинене, однак на початку 2023 року роботи на деякий час відновилися. Нині ж будівництво знову стало на паузу через коригування проєкту. Про це розповів начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський в інтерв’ю «Вечірньому Києву».

«З початку війни будівництво було зупинене, адже не було можливості працювати на об’єкті. З початку 2023 року підрядник відновив роботи на відкритій ділянці – у котлованах, щоби усунути загрозу сповзання ґрунту. Підрядник зробив кріплення котловану й на сьогодні роботи не проводяться тому, що йде коригування проєкту», – зазначив начальник метрополітену.

За його словами, будуть оголошені нові торги на визначення нового підрядника, адже нинішній договір не буде дійсним після коригування проєкту. Тільки після цього будівництво відновиться.

«Ми завжди наголошуємо, що метро на Виноградар збудують. Але на терміни впливає війна, відсутність коштів, відсутність більшості будівельників, що мобілізовані до лав ЗСУ. Це все впливає на терміни. Метро буде побудоване з гарантією у 100 відсотків, але воно буде тоді, коли пройде коригування, експертиза й коли підрядник зможе відновити роботи», – пояснив Брагінський.

Раніше посадовець заявляв про те, що до кінця 2024 року буде збудовно дві станції метро – «Мостицьку» та «Проспект Правди».

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко повідомляв про відновлення будівництва метро на Виноградарі у квітні 2023 року. За його словами, воно, ймовірно, запрацює у 2024 році.

Теги: Київ метро будівництво

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