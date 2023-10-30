Біля аеропорта «Шереметьєво» у Москві прогримів вибух (відео)

Кілька машин опинилися у вогні

Сьогодні, 30 жовтня, у столиці Росії Москві поруч із аеропортом Шереметьєво стався вибух на заправці. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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«Пожежа на газовій заправці поряд із аеропортом Шереметьєво у кварталі Кльязьма. Рвонув резервуар, кілька машин у вогні. Очевидці повідомляють, що чули два вибухи. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Пожежники на місці. Двоє людей постраждали. Пожежа локалізована на 60 квадратах», – йдеться у повідомленні.

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До відома, вранці 30 жовтня в окупованому Севастополі пролунали гучні залпи, рейд через бухту перекритий.