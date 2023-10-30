Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Біля аеропорта «Шереметьєво» у Москві прогримів вибух (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Біля аеропорта «Шереметьєво» у Москві прогримів вибух (відео)
фото скріншот відео

Кілька машин опинилися у вогні

Сьогодні, 30 жовтня, у столиці  Росії Москві поруч із аеропортом Шереметьєво стався вибух на заправці. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Пожежа на газовій заправці поряд із аеропортом Шереметьєво у кварталі Кльязьма. Рвонув резервуар, кілька машин у вогні. Очевидці повідомляють, що чули два вибухи. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Пожежники на місці. Двоє людей постраждали. Пожежа локалізована на 60 квадратах», – йдеться у повідомленні.

До відома, вранці 30 жовтня в окупованому Севастополі пролунали гучні залпи, рейд через бухту перекритий.

Теги: пожежа вибух відео Москва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Краснодарському краї РФ на нафтопереробному заводі пролунав вибух
Вибухи в Україні та атака безпілотників на РФ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Окупанти знову атакували Україну дронами Shahed-136/131
Генштаб повідомив деталі нічної атаки РФ на Україну
25 жовтня, 07:03
У Севастополі прогриміли потужні вибухи
У Севастополі прогриміли потужні вибухи
24 жовтня, 22:55
Скабєєвій примарилася військова техніка на складах «Нової пошти»
Пропагандистка Скабєєва цинічно прокоментувала удар РФ по терміналу «Нової пошти» (відео)
23 жовтня, 20:32
У Брянську пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
У Брянську пролунав потужний вибух, спалахнула пожежа
12 жовтня, 23:26
Бойовики вивезли Ноа Аргамані на мотоциклі
Батько побачив, як ХАМАС викрадає його доньку: моторошні кадри
8 жовтня, 17:31
Харків'янин «зливав» у російський телеграм-бот інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ
Суд виніс вирок коригувальнику ударів по харківському ринку «Барабашово»
6 жовтня, 22:14
Кремль може відновити потенціал: Зеленський попередив Європу про ризики «заморозки» війни
Кремль може відновити потенціал: Зеленський попередив Європу про ризики «заморозки» війни
5 жовтня, 14:55
Моторошна аварія біля Венеції: МЗС підтвердило загибель п’ятьох українців
Моторошна аварія біля Венеції: МЗС підтвердило загибель п’ятьох українців
4 жовтня, 08:48

Соціум

Скандал із «полюванням» на ізраїльтян у Дагестані: що наразі відомо
Скандал із «полюванням» на ізраїльтян у Дагестані: що наразі відомо
Біля аеропорта «Шереметьєво» у Москві прогримів вибух (відео)
Біля аеропорта «Шереметьєво» у Москві прогримів вибух (відео)
Біженці заблокували порт у Греції, і все через одну причину
Біженці заблокували порт у Греції, і все через одну причину
Без коштів для України: Конгрес США може цього тижня ухвалити пакет допомоги Ізраїлю
Без коштів для України: Конгрес США може цього тижня ухвалити пакет допомоги Ізраїлю
Заворушення у Дагестані та вибухи в Україні: головне за ніч
Заворушення у Дагестані та вибухи в Україні: головне за ніч
До Гази пройшла найбільша від початку війни колона гумдопомоги
До Гази пройшла найбільша від початку війни колона гумдопомоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Великої мобілізації не уникнути: військовий аналітик розповів, які кроки повинна зробити держава
22K
Медицина по-німецьки. Пацієнтам стає добре вже на вході до лікарень
11K
Стало відомо, хто захотів узяти на роботу таксиста, який втрапив у мовний скандал
7368
Представники народів РФ, яких раніше депортував Сталін, тепер закликають депортувати євреїв
6212
Замах на Царьова: ЗМІ дізналися нові подробиці
5304
Перерізало горло ковзаном: хокеїст отримав смертельну травму просто під час матчу

Новини

Близько 60 боїв за добу: окупанти безуспішно атакують на всіх напрямках
Сьогодні, 07:44
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 жовтня
Сьогодні, 05:12
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 05:02
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
28 жовтня, 23:53

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту